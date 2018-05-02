Без потерь: костромские спецназовцы вернулись с Северного Кавказа

Сотрудники ОМОН и СОБР костромского отдела Росгвардии три месяца несли службу на Северном Кавказе: обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий. Бойцы вернулись домой к своим семьям.

В Костроме бойцам вручили награды, сообщает отдел Росгвардии.

Вы достойно выполнили все стоящие перед вами задачи, проявили высокую моральную и боевую готовность, а самое главное вернулись домой без потерь, — сказал начальник Отдела Росгвардии по Костромской области полковник Павел БАБЧУК.