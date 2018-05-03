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С. Уильямс: было бы здорово сыграть в теннис на льду и на коньках
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С. Уильямс: было бы здорово сыграть в теннис на льду и на коньках 

Чемпионат.com 2 часа назад
В честь премьеры документального сериала «Быть Сереной» (Being Serena) американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопросы пользователей в своём «твиттере».
«Если бы у меня была возможность начать жизнь с начала, я бы всё равно выбрала теннис. Я даже не представляю, кем бы я была без тенниса. После рождения дочери я наслаждаюсь каждым днём. Каждый день и есть лучший момент жизни.
Если бы была возможность сыграть на необычном покрытии, я бы выбрала лёд! Только представьте теннисистов в этих классных нарядах фигуристов и на коньках. Мы бы играли очень быстро!
Что сложнее, набрать физическую форму или психологически настроиться на возвращение? Набрать физическую форму. Сделать это после девяти месяцев беременности невероятно сложно», — написала Уильямс в «Твиттере» в ответ на вопросы пользователей.
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