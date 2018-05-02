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С. Уильямс надеется на изменение в теннисе правил для молодых матерей
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С. Уильямс надеется на изменение в теннисе правил для молодых матерей 

Газета.Ru 1 час назад
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс выразила надежду, что теннисисткам, которые вынуждены делать паузу в карьере в связи с беременностью, будут предоставлять защищённый рейтинг, сообщает "Советский спорт"
"Раньше, если ты не могла играть из-за беременности или травмы, то получала особый рейтинг. Потом случилось много всего, и в итоге правила поменялись. Сейчас мне нелегко, так как я в первом же круге могу попасть на лидера рейтинга. Но я смирилась с этим, это нормально. Ты должна играть как можно лучше в любом случае", — приводит ее слова The View.
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» также отметила, что надеется на изменение правил.
"Надеюсь, для следующей первой ракетки мира, которая родит ребёнка, правило поменяют, чтобы она не возвращалась в тур на 400-ю строчку рейтинга", — говорит Уильямс.
Серена Уильямс стала мамой 1 сентября 2017 года стала мамой и опустилась с первой строчки рейтинга на 449-ю.
Ранее сообщалось, что Уильямс назвала сексистскими обвинения в лишнем весе.
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