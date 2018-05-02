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Андрей Тихонов: «Волгоградские болельщики гнали свою команду вперёд»
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Андрей Тихонов: «Волгоградские болельщики гнали свою команду вперёд» 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградскому футбольному клубу по силам попасть в следующем году в Премьер-лигу, — заявил сегодня главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после победы над «Ротором» на стадионе «Волгоград Арена».
— Во-первых, я хочу поздравить Волгоград, город-герой, с тем что у него появился уникальнейший стадион. Я верю и в то, что власти города и области теперь обратят внимание и на команду, — заявил после матча Андрей Тихонов, — И здесь будет великолепная команда. Болельщики трепетно относятся к «Ротору», у вас очень хороший тренер, плюс отличная команда. Я думаю, что ей по силам в следующем году решить задачу выхода в Премьер-лигу. Потому что с таким стадионом надо быть только в Премьер-лиге и показывать его большому количеству хороших команд.
Победу, которую самарские спортсмены одержали над «Ротором», стала по словам Андрея Тихонова, отличным подарком к дню рождения клуба. Завтра, самарским «Крыльям Советов» исполняется 76 лет.
— Я думаю игра смотрелась. Качество боления ваших болельщиков было на высоком уровне и они гнали команду вперед, — сказал тренер самарцев, — Плюс качество поля великолепное и думаю, что футбол должен был понравится. Если бы вы выиграли, вам бы еще больше понравилось, но футбол — это футбол. «Ротор» проиграл в тяжелейшем матче. Мы выиграли, но для нас это тоже был очень тяжелый матч. Хорошо, что мы не пропустили в конце первого тайма, у волгоградцев были конкретные моменты. Но, наши ребята героически выстояли. Во второй тайм я думаю была вполне равная игра. На новых полях всегда тяжело играть. Но я знаю, что чем больше будет таких стадионов, тем лучше будут бегать по ним футболисты. И показывать более качественный футбол.
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