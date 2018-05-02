Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке

Для именитых гостей кадеты организовали экскурсию по учебному и спальному корпусам, показали новые учебные аудитории.

Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища впервые посетили игроки профессионального хоккейного клуба «Адмирал», который выступает в Континентальной хоккейной лиге.

Для именитых гостей кадеты организовали экскурсию по учебному и спальному корпусам, показали новые учебные аудитории, познакомили с распорядком дня учащихся.

Позднее хоккеисты владивостоксого хоккейного клуба провели встречу с кадетами старших классов, где рассказали ребятам, что значит — играть в «Адмирале», критериях отбора игроков и истории клуба.

Оказалось, у хоккеистов и нахимовцев много общего: строгий распорядок дня, обязательная физическая подготовка. Гости обратили внимание на образцовый порядок в училище и выразили надежду на то, что кто-то из морских кадет сделает успешную спортивную карьеру.

На прощание нахимовцы получили приглашение вместе с игроками «Адмирала» выйти на лёд «Фетисов-арены».