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Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке
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Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для именитых гостей кадеты организовали экскурсию по учебному и спальному корпусам, показали новые учебные аудитории.
Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища впервые посетили игроки профессионального хоккейного клуба «Адмирал», который выступает в Континентальной хоккейной лиге.
Для именитых гостей кадеты организовали экскурсию по учебному и спальному корпусам, показали новые учебные аудитории, познакомили с распорядком дня учащихся.
Позднее хоккеисты владивостоксого хоккейного клуба провели встречу с кадетами старших классов, где рассказали ребятам, что значит — играть в «Адмирале», критериях отбора игроков и истории клуба.
Оказалось, у хоккеистов и нахимовцев много общего: строгий распорядок дня, обязательная физическая подготовка. Гости обратили внимание на образцовый порядок в училище и выразили надежду на то, что кто-то из морских кадет сделает успешную спортивную карьеру.
На прощание нахимовцы получили приглашение вместе с игроками «Адмирала» выйти на лёд «Фетисов-арены».
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