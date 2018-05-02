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Иммобиле выбыл из строя из-за травмы
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Иммобиле выбыл из строя из-за травмы 

Советский спорт 1 час назад
Как передает La Repubblica, итальянец получил растяжение мышц бедра.
В текущем сезоне 28-летний форвард провел 32 матча в серии А и забил 29 мячей при 11 голевых передачах.
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