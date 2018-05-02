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Уфимские силачи попробуют сдвинуть многотонный грузовик
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Уфимские силачи попробуют сдвинуть многотонный грузовик 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе выберут главного «Батыра Башкортостана». Зрелищные соревнования пройдут 12 мая на площади перед Гостиным двором.
— В соревнованиях примут участие 12 сильнейших атлетов из разных уголков России в абсолютной весовой категории, прошедших предварительный отбор, — сообщают организаторы.
Гостям спортивного праздника покажут такие зрелищные дисциплины, как логлифт (подъем 120-килограммового бревна), трак пул (буксировка грузовика), становая тяга автомобиля (1,5 тонны на количество повторений) и другие. В программу включили и традиционные башкирские забавы, как, например, метание древнего башкирского орудия сукмара весом 25 килограммов.
Ведущим события станет обладатель титула «Самого сильного человека планеты» Эльбрус Нигматуллин. Начало в полдень.
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