Лав получил неспортивный фол за удар Дерозана локтем в лицо

НБА изменила наказание форварда «Кливленда» Кевина Лава за удар локтем защитника «Торонто» Демара Дерозана, сообщает официальный Твиттер коллегии арбитров лиги. Наказание переквалифицировано в фол первой степени.

Напомним, что инцидент произошел в конце четвертой четверти первого матча плей-офф между командами.

NBA UPDATE: Cleveland Cavs F Kevin Love's elbow on Toronto Raptors DeMar DeRozan in Tuesday's Game 1 has been upgraded to a Flagrant 1. pic.twitter.com/2PBl1QvjQz

— The 3 Point Conversion (@3ptCnvrsn) 2 мая 2018 г.