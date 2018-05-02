Путин принял решение: Медведев остается

Итак, история в России повторяется: с большой вероятностью пост премьера в новом правительстве сохранит Дмитрий Медведев. 8 мая — на следующий день после инаугурации президента — кандидатуру председателя правительства планирует утвердить Госдума РФ . Кстати, в этот день тандему Владимир Путин — Медведев стукнет 10 лет.

О том, что Кремль принял решение не менять премьера «на переправе», говорит возросшая самоуверенность Дмитрия Анатольевича.

28 апреля он дал обширное интервью в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым », где подвел итоги работы кабмина за последние шесть лет. Медведев отметил, что деятельность правительства проходила в беспрецедентно трудных условиях. По его словам, последствия кризиса 2008 года, падение мировых цен на энергоносители и введение в 2014-м санкций против РФ «сформировали такой набор шоков, который наша страна не испытывала ни в один период новейшей истории, даже если сравнить с кризисом 1998 года».

Но правительство, дал понять премьер, эти шоковые удары героически парировало. Он напомнил, что по итогам 2015 года инфляция составила почти 13%, а в конце 2017-начале 2018 года стала небывало низкой — 2,5%. Рекордно низким для страны стал и уровень безработицы: чуть менее 5%.

По Медведеву, кабмин действовал взвешенно и мудро. Например, не поддался соблазну увеличить налоги в кризисные годы. Что касается введения системы «Платон», которая де-факто стала налогом, Медведев заявил, что доходы от нее за три года оцениваются «всего» в 45 млрд рублей. Как бы подчеркивая, что он в кресле премьера надолго, Медведев анонсировал разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста. По его словам, проведена «серьезная экспертиза» и правительство «стоит на пороге» законодательных изменений. В концовке премьер признался, что не собирается «уходить отдыхать»​​​.

Медведев в программе Брилева, резко контрастирует с Медведевым сразу после выборов 18 марта. Тогда он вел себя тише воды, ниже травы. Наблюдатели отмечали, что он не сопровождал Путина во время его визита в избирательный штаб, хотя в ночь выборов 2012 года они вышли к сторонникам вдвоем, демонстрируя прочность тандема. На этот раз на вопрос журналистов о судьбе Дмитрия Медведева Путин сказал, что «предметно» начинает думать на эту тему с сегодняшнего дня (с вечера 18 марта, — «СП»), но все решения будут приняты уже после инаугурации.

А вскоре разразился скандал с братьями Магомедовыми — «королями госзаказа», который очков правительству точно не прибавил.

Однако уже 11 апреля, во время отчета Медведева перед Госдумой, появились признаки, что Кремль определился с кандидатурой. В своем выступлении премьер уверенно назвал последние шесть лет «годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики». На что спикер Госдумы Вячеслав Володин , который выступил от «Единой России» , назвал отчет премьера «очень основательным и фундаментальным». Критики премьера не звучало, у депутатов были вопросы только по ситуации в отдельных отраслях и по работе отдельных министров.

Тогда же в СМИ появились утечки, что якобы «решение по Медведеву практически стопроцентное». Позже стало известно, что премьер проводит встречи с руководством парламентских фракций, якобы готовясь к переназначению.

Совершает ли Кремль ошибку, оставляя Медведева премьером, как такое решение отразится на судьбе России?

— Причина, по которой Медведев все еще устойчив — Путину не так просто найти взамен кандидата на пост главы правительства, — уверен президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Такой кандидат, с одной стороны, не должен восприниматься альтернативой главе государства, с другой — Путин лично должен ему доверять в той же степени, что и действующему премьеру.

Из-за этого — трудности замены — президент закрывает глаза на все промахи правительства, а Медведев продолжает оставаться бессменным премьером.

Замечу: шансы Медведева удержаться в премьерском кресле действительно высоки. Но на этот раз тандем Путин-Медведев представляется конструкцией неустойчивой.

«СП»: — Почему вы так считаете?

— Главные проблемы, с которыми столкнется российская экономика, еще впереди. Это значит, должность главы правительства в любом случае «расстрельная». Премьеру совершенно точно придется взять на себя ответственность за ряд непопулярных решений, или даже вредных для экономики действий. Причем, эти решения неизбежно закончатся кризисом. Поскольку четкой программы перестройки экономики у нынешних руководителей — в том числе, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина — я считаю, не просматривается.

По странному совпадению, именно с 2008 года, когда сформировался тандем Путин-Медведев, экономика РФ прекратила расти. В среднем, по официальной статистике, за 10 последних лет рост составил около 1% ВВП в год. Реально же, по оценкам экономистов, он стремится к нулю.

Я считаю, что и ближайшие перспективы выглядят неутешительно. Нас ждет дальнейшее ухудшение жизни, плюс стагнация в экономике РФ. В этих условиях пребывание Медведева в премьерском кресле, скорее всего, будет недолгим.

«СП»: — То есть, новое правительство будет «временным»?

— Я бы сказал, промежуточным. Сейчас, когда на носу ЧМ-2018 по футболу, революцию в правительстве устраивать не с руки. Плюс, пока у экономики страны остаются некоторые резервы. Поэтому сподручнее немного выждать, и уволить премьер-министра в случае какого-то обрушения — а оно не за горами.

Очень вероятно, что Медведев станет премьером не на шесть лет, и что кандидатом в преемники он тоже не является. Возможно, всего через пару месяцев после назначения начнутся разговоры, что он не справляется. А потом произойдет какой-нибудь серьезный катаклизм с падением экономики, курса рубля и жизненного уровня. И под эти события Дмитрий Медведев будет переведет с поста премьера на какой-нибудь другой, менее ответственный, пост.

Я считаю, как раз такой сценарий весьма вероятен.

«СП»: — Какие события могут спровоцировать этот новый кризис?

— Например, падение цен на нефть. Сейчас цены на «черное золото» достаточно высокие, но я не исключаю, что может начаться игра на понижение.

Другим фактором может оказаться более резкое замедление мировой экономики. Она уже сейчас притормаживает, вопрос только в скорости этого процесса. Резкое замедление скажется на всех игроках, включая Россию.

Наконец, для кризиса у нас хватает внутренних причин. Непонятно, откуда нам брать ресурсы для решения инфраструктурных проблем, и как решать проблему инвестиционной паузы. Внутренний кризис, по моим оценкам, постепенно перекидывается на новые отрасли — в частности, на строительство. При этом перспективы роста потребительского спроса выглядят сомнительно.

Словом, Медведева оставляют премьером с единственной целью — прикрыть им очередной провал. Думаю, уже к осени мы выйдем на правительственный кризис, и отставкой Медведева чистка нового кабмина не ограничится.

— Путин опасается политической конкуренции, — считает бывший депутат Госдумы (третьего и четвертого созывов) Виктор Алкснис . — Поэтому несмотря на провальные, я считаю, действия Дмитрия Медведева, он удобен для президента на посту главы правительства. На его фоне Владимир Путин выглядит, бесспорно, крупным политическим деятелем.

Представьте на месте Медведева другого премьера, который начнет реально руководить экономикой. Представьте, что он запустит реформы, которые направлены не на обогащение кучки олигархов, а на улучшение социально-экономической ситуации в стране. Например, запустит программу новой индустриализации. Все это мгновенно сделает из такого премьера реального конкурента Путину, что для действующего главы государства неприемлемо.

С Медведевым таких проблем гарантированно не возникнет. Путин, кроме того, знает: сохраняя премьера на посту, он тем самым гарантирует себе спокойное существование после окончания четвертого президентского срока.

Я, например, уверен: Путин рассчитывает, что за ближайшие шесть лет ничего катастрофического в России не произойдет. С другой стороны, он боится реформ, поскольку любые изменения связаны с трудностями и риском провала.

В результате, Путин заинтересован в консервации текущего положения. А через шесть лет, я считаю, он в очередной раз передаст власть Медведеву, и со спокойной совестью уйдет на покой.

Другими словами, Путин поступит по отношению к Медведеву примерно так же, как поступил по отношению к нему самому первый президент РФ Борис Ельцин . Ельцин, напомню, поставил одним из главных условий передачи власти Путину гарантии безопасности для себя и своего окружения.

«СП»: — Есть версия, что Медведев пробудет премьером в новом кабмине недолго — на него спишут неудачи в экономике. Это правдоподобный сценарий?

— На мой взгляд — нет. Нынешний Путин, повторюсь, органически неспособен на изменения. Просто потому, что эти изменения будут связаны с серьезными проблемами во внутренней и внешней политике. Глава же государства считает: стабильность — пусть даже имеющая вид застоя — должна продолжать существовать.

Принимая сказанное во внимание, списывать на Медведева неудачи никто не станет. Этих неудач и провалов было предостаточно, тем не менее, никто премьеру счет за них не предъявлял. И, скорее всего, не предъявит.

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