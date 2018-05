Акт Магнитского в Лондоне под первомайские беспорядки в Париже

Important moment in Parliament today as ‘Magnitsky’ provisions targeted at gross human rights violators are added to Sanctions Bill. These will allow UK to act against those responsible for serious offences worldwide. UK stands up for human rights globally.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 мая 2018 г.

​Сегодня в парламенте важное событие — к закону о санкциях добавлены положения акта Магнитского, касающиеся грубых нарушений прав человека. Это позволит Соединенному Королевству принимать меры против ответственных за серьезные преступления во всем мире. Великобритания отстаивает права человека на мировом уровне. — Борис Джонсон , министр иностранных дел Великобритании

This may strike a sour note with music fans. Nashville-based @GibsonGuitar has filed for bankruptcy. https://t.co/p2dZIA58ch pic.twitter.com/cGkDNBPHoW

— AP South U. S. Region (@APSouthRegion) 1 мая 2018 г.

​Это может вызвать грусть у музыкальных фанатов. Корпорация «Гибсон» (Нэшвилл), производитель музыкальных инструментов, объявила о банкротстве. — Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»

The US should support Ukraine's election process by funding independent observers, but «anti-disinformation» is trouble. There's little use diving into the info war @McFaul https://t.co/O6rhzmolia

— Alec Luhn (@ASLuhn) 1 мая 2018 г.

США должны поддержать выборных процесс на Украине, профинансировав независимых наблюдателей, но «антидезинформация» это беда. ​ Погружаться в информационную войну толку не будет. — Алек Лун , российский корреспондент газеты «Телеграф»

No tariffs were imposed on Europe today. Next week, who knows? American foreign policy now depends on the whim of a single person https://t.co/NT6vsYxhCQ

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) 1 мая 2018 г.

​Никаких тарифов против Европы сегодня не введено. Как знать, может, на следующей неделе. Американская внешняя политика теперь зависит от каприза одного единственного человека. — Энн Эплбаум, обозреватель газеты «Вашингтон Пост»

Police arrest hundreds at Paris May Day protests https://t.co/GovcQikCui

​В Париже полиция арестовала сотни протестующих во время первомайских событий. — газета «Гардиан»

Cash, food and K-pop in a bottle. Even as ties between the two Koreas start to thaw, North Korean defectors still send plastic water bottles filled with US dollars, rice and USB sticks loaded with popular music floating towards the North pic.twitter.com/7em83AiKSm

AFP news agency (@AFP) 2 мая 2018 г.

Деньги, еда и музыка в бутылке​. Несмотря на начавшееся потепление между двумя Кореями, северокорейские перебежчики продолжают отправлять по волнам в сторону Севера бутылки из-под воды с долларами, рисом и флешками с поп-музыкой. — Информационное агентство «Франс-пресс»

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were «leaked» to the media. No questions on Collusion. Oh, I see…you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 мая 2018 г.

​Такой позор, что вопросы по Российской Охоте на Ведь «были слиты» в СМИ. Никаких претензий по Тайному Сговору. Ясное дело… у вас сфабрикованное, притянутое за уши преступление, Тайный Сговор, которого не было, а расследование запущено на основе незаконно слитых в прессу совершенно секретных сведений. Чудесно! — Дональд Трамп , президент США Robert Mueller's questions pose a serious risk to the president. Federal investigators don’t like being lied to, and Mr. Trump has a tendency to say things that aren’t true. https://t.co/IID9k1lxXU

— NYT Opinion (@nytopinion) 1 мая 2018 г.

​Вопросы Роберта Мюллера представляют серьезную опасность для президента. Федеральному расследованию не нравится, когда ему лгут, а г-н Трамп имеет обыкновение говорить вещи, которые не являются правдой. — газета «Нью Йорк Таймз»

Tiger cub found in duffel bag at US-Mexico border https://t.co/az6lJefjTm

​Тигренка обнаружили в вещмешке на американо-мексиканской границе. — газета «Телеграф»

Russia says its sea-based nuclear power plant is safe. Critics call it a «Floating Chernobyl.» https://t.co/rJvC4EWa8I

— Washington Post (@washingtonpost) 1 мая 2018 г.

Россия заявляет о безопасности своей плавучей АЭС. Критики называют его «Плавучим Чернобылем​». — Газета «Вашингтон Пост»

Armenia protest leader calls for general strike https://t.co/w7qgoksytl

Reuters World (@ReutersWorld) 1 мая 2018 г.

​Лидер протестующих в Армении призывает в всеобщей забастовке. — Информационное агентство «Рейтер»