Ещё
Кейн: «У англичан слабый менталитет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейн: «У англичан слабый менталитет» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ситуацию с постом Футбольной ассоциации Англии (FA) в сети Twitter. После матча между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» (2:1) в «твиттере» появился пост, в котором защитнику «МЮ» Крису Смоллингу задают вопрос: «Что у тебя в кармане». Смоллинг, не позволивший в том матче отличиться Кейну, ответил в коротком видео: «Харри Кейн». Многие болельщики сочли этот пост оскорбительным.
«Это все довольно странно, но, может, все дело в менталитете. В наши дни, вероятно, проще подшутить над игроками сборной, а если мы потом неудачно выступим на чемпионате мира, сказать: «О, мы же вам говорили».
Возможно, это слабый менталитет, но как уж есть. Как команда мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать. Нам нужно верить в то, что мы можем победить, мы стараемся побеждать всегда, и чемпионат мира не исключение.
Твит Футбольной ассоциации был глупым поступком, мы все это знаем. Я говорил на эту тему с тренером, и он сказал, что вряд ли такое было бы возможно в других странах. Однако я оставил эту ситуацию в прошлом», — цитирует Кейна Goal.
SPORT24.ru: последние новости
Ковачич: «Не важно, с кем «Реал» сойдется в финале Лиги чемпионов» Киммих: «Тот, кто не ждет матча «Реал» - «Бавария» - небольшой поклонник футбола» Кан: «Ошибка Ульрайха в матче с «Реалом» и со мной случалась»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского23
Мальчик в девочке3
Овечкин прокомментировал свой исторический гол2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях22
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение