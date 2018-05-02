Кейн: «У англичан слабый менталитет»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ситуацию с постом Футбольной ассоциации Англии (FA) в сети Twitter. После матча между « Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэмом» (2:1) в «твиттере» появился пост, в котором защитнику «МЮ» Крису Смоллингу задают вопрос: «Что у тебя в кармане». Смоллинг, не позволивший в том матче отличиться Кейну, ответил в коротком видео: «Харри Кейн». Многие болельщики сочли этот пост оскорбительным.

«Это все довольно странно, но, может, все дело в менталитете. В наши дни, вероятно, проще подшутить над игроками сборной, а если мы потом неудачно выступим на чемпионате мира, сказать: «О, мы же вам говорили».

Возможно, это слабый менталитет, но как уж есть. Как команда мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать. Нам нужно верить в то, что мы можем победить, мы стараемся побеждать всегда, и чемпионат мира не исключение.

Твит Футбольной ассоциации был глупым поступком, мы все это знаем. Я говорил на эту тему с тренером, и он сказал, что вряд ли такое было бы возможно в других странах. Однако я оставил эту ситуацию в прошлом», — цитирует Кейна Goal.