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Аналитики: «Марсель» не пустит «Ред Булл Зальцбург» в финал Лиги Европы
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Аналитики: «Марсель» не пустит «Ред Булл Зальцбург» в финал Лиги Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Букмекеры назвали фаворита ответного полуфинального матча Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель», который состоится сегодня, 3 мая. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче победил «Марсель» — 2:0. Букмекеры считают «Ред Булл Зальцбург» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 2.05. Шансы «Марселя» на победу оценены коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.60. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.67, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10. Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.60.
Проход «Ред Булл Зальцбург» идёт за 5.50, проход «Марселя» — за 1.14.
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