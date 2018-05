Овечкин не опустил руки! Чудесный гол Александра Великого в ворота «Питтсбурга»

Александр Овечкин — уже тертый калач. Это старый лис. Воробей, которого на мякине не проведешь. Счет 3:3. Минута с хвостиком до конца матча «Питтсбург» — «Вашингтон». Контратака гостей, и Никлас Бэкстрем тащит шайбу в атаку. Швед отдает ее на Овечкина, и тот бросает уже в угол ворот Мэтта Мюррея . Многие форварды вскинули бы руки в экстазе, уже предвосхищая гол. Но сколько раз в зад Овечкина стреляли солью в плей-офф, когда он лазил в чужой огород за баклажанами! Александр Ученый не поднял руки, а выжал из момента все, как воду из камня. Там ведь шайба отлетела от штанги. Ови молниеносно среагировал на отскок, добив шайбу в сетку ловким движением клюшки. Удар как в бейсболе. Восторг. Экстаз. «Вашингтон» ведет 2-1 в серии. Мне пишут из столицы США: «Если выиграем и четвертый матч, думаю, „Питтсбург“ пройдем». Я отвечаю: «Пока не увижу своими глазами Овечкина в финале Восточной конференции, не поверю». Хотя шанс у «Вашингтона» сейчас крепкий. «На такие шансы ловить можно», — говорил Бендер, подсчитывая в уме стулья. #lysenkovtv #павелохоккее #овечкин #вашингтон #питтсбург #хоккей #ovechkin

1 Май 2018 в 11:30 PDT Счет 3:3. Минута с хвостиком до конца матча «Питтсбург» — «Вашингтон». Контратака гостей, и Никлас Бэкстрем тащит шайбу в атаку. Швед отдает ее на Овечкина, и тот бросает уже в угол ворот Мэтта Мюррея.

Многие форварды вскинули бы руки в экстазе, уже предвосхищая гол. Но сколько раз в зад Овечкина стреляли солью в плей-офф, когда он лазил в чужой огород за баклажанами! Александр Ученый не поднял руки, а выжал из момента все, как воду из камня. Там ведь шайба отлетела от штанги. Ови молниеносно среагировал на отскок, добив шайбу в сетку ловким движением клюшки. Удар как в бейсболе. Восторг. Экстаз. «Вашингтон» ведет 2-1 в серии.

Мне пишут из столицы США: «Если выиграем и четвертый матч, думаю, „Питтсбург“ пройдем».

Я отвечаю: «Пока не увижу своими глазами Овечкина в финале Восточной конференции, не поверю». Хотя шанс у «Вашингтона» сейчас крепкий.

«На такие шансы ловить можно», — говорил Бендер, подсчитывая в уме стулья.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил три предыдущие игры, когда получил травму «верхней части тела» в серии с «Филадельфией». Ему там на ногу упал соперник. Показалось даже, что Джино повредил колено. Но обошлось. И вот «Пингвинз» вернули в состав своего лидера в самый важный момент плей-офф.

PATRIC HORNQVIST FROM THE DOORSTEP! PENGUINS LEAD!#3elieve 2 — 1 #ALLCAPS (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/vgpHohQil9

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 мая 2018 г.

Хотя вряд ли стоит рассчитывать на то, что Малкин приедет на чемпионат мира. Понятно, что он играет через боль. Одна голевая передача на Патрика Хорнквиста в большинстве, но «-2» за полезность (худший показатель в «Питтсбурге») — это говорит о том, что Евгений пока не в оптимальной форме.

Вообще пока все идет к тому, что сборная России не получит подкрепление из НХЛ после второго раунда. «Тампа» и «Вашингтон» ведут в сериях, дергать Малкина бесполезно, а Алексей Емелин имеет мало игрового времени, и нужно понимать, как использовать этого классного защитника на больших площадках.

3. ПОБЕДА «ВИННИПЕГА»

«Виннипег» уступал со счетом 0:3 после первого периода на своей площадке, где не проигрывал 12 матчей подряд. Но смог переломить ход встречи и забил семь голов в ворота «Нэшвилла». Первой звездой этого невероятной игры был признан защитник хозяев Дастин Бафлин , набравший 3 (2+1) очка.

DUSTIN BYFUGLIEN SLAMS ONE HOME AND ALL OF A SUDDEN THE JETS ARE WITHIN 1!#StandWithUs 3 — 2 #WPGWhiteout (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/yaXfTisTSh

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 мая 2018 г.

Как спасать кубковый домашний матч со счета 0:3? Провалив первый период со счетом 0:3, в следующие 40 минут «Виннипег» устроил гостям настоящий террор. Во втором периоде «Джетс» доминировали на площадке (16-6 по броскам). Смогли соорудить два гола за 18 секунд, причем игра шла в формате «4 на 4», а в боксе штрафников сидел лучший бомбардир Марк Шайфли , который ликовал на лавке как простой болельщик. Могучий щелчок удался Бафлину, он вбил шайбу в ворота как гвоздь-сотку в стену с одного удара. И почти сразу игроки «Нэшвилла» запутались в защите, а «Джетс» провели резкую перепасовку, и Труба вогнал шайбу в пустой угол — 3:3.

DUSTIN BYFUGLIEN BRINGS THE JETS ALL THE WAY BACK! JETS LEAD!#WPGWhiteout 4 — 3 #StandWithUs (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/dAr0Fhxvpj

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 мая 2018 г.

Да, такой «Виннипег» было не остановить. В третьем периоде хозяева не отдали преимущество (19-12 по броскам), продолжали настырно атаковать. И добились своего, вырвав концовку. На 56-й минуте, когда был удален Пи-Кей Суббан, капитан Уилер добил шайбу с острого угла на правом фланге. А потом сделал дубль, поразив уже пустые ворота «Нэшвилла». Еще один контрольный выстрел в пустую рамку сделал Брэндон Танев , и это уже четвертый гол в плей-офф для форварда из третьего звена, который забросил восемь шайб за 61 матч регулярки. Воистину, люди преображаются в битве за Кубок Стэнли.

Итог матча: «Виннипег» провалил первый период, но превзошел «Нэшвилл» по базовым показателям — по броскам (45-30), вбрасываниям (57-43%), силовым приемам (30-21). Самыми активными в атаке — по восемь бросков — были Лайне (0+1) и Уилер (2+1). А щелчки Бафлина, от которых звенели ворота, будут еще долго сниться болельщикам. Те, кто смотрят эту серию, приходят в неописуемый восторг от качества хоккея и интриги.

ТАБЛО ДНЯ Питтсбург — Вашингтон — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Гюнтцель, Хорнквист (МАЛКИН), Кросби — Карлсон (ОВЕЧКИН), Стивенсон, Нисканен (ОРЛОВ), ОВЕЧКИН

П: Малкин (0+1; -2, 2, 2, 19.07)

В: Овечкин (1+1; +1, 2, 2, 20.24)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 21.34)

Орлов (0+1; +1, 0, 0, 20.39)

Счет в серии: 1-2 Виннипег — Нэшвилл — 7:4 (0:3, 4:0, 3:1)

Штясны, Бафлин, Труба, Бафлин, Уилер, Уилер, Танев — Фишер, Суббан, Уотсон, Форсберг

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 9.41)

Счет в серии: 2-1 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.