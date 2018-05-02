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Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ»
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Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ» 

LiveSport.Ru 23 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик завершил карьеру игрока, но останется в клубе в качестве тренера.
«Должен признать, что расставаться с великими футболистами — это одна из самых сложных вещей в моей долгой тренерской карьере. В этот раз постараемся сделать так, чтобы никому не было грустно. Большой игрок уходит, но большой человек остается.
Хоть мы и хотим, чтоб Каррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе», — сказал главный тренер клуба Жозе Моуринью.
Congratulations to @Carras16, who has been presented with a Special Recognition award by Jose Mourinho in acknowledgement of his services to #MUFC. #MUFCPOTY pic.twitter.com/VXt3HkUHts— Manchester United (@ManUtd) 1 мая 2018 г.
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