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В Челябинске стартовала главная весенняя эстафета
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В Челябинске стартовала главная весенняя эстафета 

74.ru 9 минут назад
Фото: 74.ru
В Челябинске 2 мая проходят сразу три соревнования: легкоатлетическая эстафета, кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах на призы администрации города. В состязаниях, которые продлятся в общей сложности 5,5 часа, примут участие порядка двух тысяч спортсменов. Победителям вручат призы от администрации Челябинска
Дистанция проходит с площади Революции по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой. На время мероприятия с 9:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина и примыкающим улицам на участке между улицами Цвиллинга и Лесопарковой (без перекрытия последних). Тысячи спортсменов собрались на старте, несмотря на пасмурную погоду
Движение общественного транспорта по проспекту Ленина между улицами Лесопарковой и Цвиллинга приостановят с 11:00 до 13:45. Трамваи по Цвиллинга будут двигаться без ограничения.
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