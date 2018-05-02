В Челябинске стартовала главная весенняя эстафета

В Челябинске 2 мая проходят сразу три соревнования: легкоатлетическая эстафета, кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах на призы администрации города. В состязаниях, которые продлятся в общей сложности 5,5 часа, примут участие порядка двух тысяч спортсменов. Победителям вручат призы от администрации Челябинска

Дистанция проходит с площади Революции по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой. На время мероприятия с 9:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина и примыкающим улицам на участке между улицами Цвиллинга и Лесопарковой (без перекрытия последних). Тысячи спортсменов собрались на старте, несмотря на пасмурную погоду

Движение общественного транспорта по проспекту Ленина между улицами Лесопарковой и Цвиллинга приостановят с 11:00 до 13:45. Трамваи по Цвиллинга будут двигаться без ограничения.