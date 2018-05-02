Эмиль Галимов: «Лучше бы убрали из КХЛ „Куньлунь“. Зачем он нужен?»

Нападающий «Нефтехимика»​ Эмиль Галимов в интервью «Бизнес Online» рассказал о восстановлении после травмы и отметил, что работает над броском. По его словам, КХЛ не нужно исключать из лиги российский клубы.

— Сейчас травма уже позади?

— Нет, пока я до конца еще не восстановился, некоторый дискомфорт присутствует. После того, как закончился сезон, не катался три недели, поэтому не могу сказать, в какой форме — сам не знаю. Сейчас работаю над броском по указанию Назарова. Тренер дал задание на лето — работать над броском.

— Это вся работа перед началом сборов?

— Еще неделю потренируемся, потом недельный отпуск, и снова буду кататься. Наверное, в Камских Полянах будет лед. Потом поеду в летний лагерь, я у одного тренера занимаюсь уже четвертый год. В том году мы делали сборы в Казани, в этом, наверное, будем под Ярославлем, в Рыбинске. Тренер — Слава Тухтин, он занимается и с Артемом Анисимовым , и с «Коламбусом» и «Далласом» он работал в Америке. Лагерь длится около трёх недель. Там все: и физика, и есть тренер по катанию, который работает в «Далласе» с травмированными игроками. Каждый раз у него что-то новое, после этого в сезоне чувствуешь себя хорошо.

— Перед началом сезона были опасения, что «Нефтехимик» может покинуть лигу, не задумывался, что это могло случится?

— Задумывался, конечно, но от тебя мало что зависит, если лига примет такое решение. Конечно, не хочется, чтобы Нижнекамск, играющий в КХЛ все сезоны, лишался хоккея. Это неправильно. То же самое «Лада» или Новокузнецк. Лучше бы убрали «Куньлунь» какой-нибудь, зачем он нужен? У КХЛ своя политика, но, по-моему, лучше исключить «Куньлунь», чем убирать свои клубы.