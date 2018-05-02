Ещё
Барри Тротц: «Мне все равно, что говорит Салливан. Это был хит плечом в плечо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барри Тротц: «Мне все равно, что говорит Салливан. Это был хит плечом в плечо» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц прокомментировал победу своей команды над «Питтсбургом» в третьем матче серии плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии), отметив, что нападающий Том Уилсон сыграл по всем правилам.
Последний провел силовой прием на нападающем соперника Заке Астон-Ризе, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом челюсти. При этом судьи не увидели нарушения в действиях игрока «Вашингтона».
— Мне все равно, что говорит Салливан, потому что я сам видел момент. Оба игрока были готовы к силовому приему. Если вы хотите знать мое мнение, то это был хороший жесткий хит, плечом в плечо. — приводят слова Тротца североамериканские журналисты Грэг Вышински и Брайан Макналли.
Александр Овечкин: «Хит Уилсона? Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, нужно поднимать голову»
Спорт-Экспресс: последние новости
Раджа Наингголан: "Когда был голоден, воровал еду" Александр Овечкин: "Хит Уилсона? Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, нужно поднимать голову" "Барселона" обсудила трансфер Гризманна с его сестрой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского42
Жуков принял важное решение9
«Двигаемся дальше»: новый рекорд Овечкина1
Мальчик в девочке3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение