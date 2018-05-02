Юрий Красножан: «Химки» рассчитывают в течение 3-4 лет выйти в РФПЛ

— То, что вы приняли «Химки» — достаточно неожиданно. Могли бы дождаться более серьезного приглашения.

— У нас с руководством совпали взгляды на то, как можно построить серьезный клуб в регионе. Интересно, когда есть возможность закладывать в молодых ребят определенные навыки, а потом их развивать и использовать. Вопрос в том, как реализуется этот проект.

— Какая-то конкретная программа есть?

— О ней поговорим позже. Сами понимаете, мы были заняты решением оперативного вопроса по сохранению места в ФНЛ, — приводит слова Красножара Sportbox. — И сейчас не останавливаемся, хотя, наверное, его уже решили. А план — на два, три, четыре года — должен быть объемным, переходящим в задачу выхода в РФПЛ.

— «Химки» с нальчикским «Спартаком» , который выходил в РФПЛ, сравнивать некорректно?

— Не совсем. Во-первых, «Химки» пока никуда не выходят. Во-вторых, в Нальчике при высоком уровне организации были финансовые проблемы. А здесь все идет своим чередом. Хотя и «Химки», в общем-то, не шикуют.

— Каковы функции в клубе Широкова?

— Роман Николаевич — советник Министра по спорту Московской области.

— Летом в комплектации на что будете делать упор?

— Селекционная работа ведется. Наша задача — взять для усиления по одному-два человека в каждую линию. Планы разные. Исходя из концепции клуба хотелось бы больше игроков из Московской области, но жестких ограничений нет: если есть возможность пригласить футболистов сильнее, чем имеющиеся в наличии, то почему этим не воспользоваться?

В идеале должна быть обойма из 14-15 человек, которая решала бы задачи — и не по выживанию. Плюс 11-12 молодых ребят, которые работали бы с основой. Возможно создание второй команды.