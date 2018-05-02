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Лучшие в географии и биологии. Школьники из Прикамья вновь стали победителями всероссийских олимпиад
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Лучшие в географии и биологии. Школьники из Прикамья вновь стали победителями всероссийских олимпиад 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Двое школьников из Прикамья вернулись с победами со всероссийских предметных олимпиад. 11-классник пермской школы №146 Михаил Селюгин стал лидером по географии, а девятиклассник краснокамской школы № 8 Руслан Нагимов — по биологии. Еще несколько ребят стали призерами олимпиад.
Михаил Селюгин победил во всероссийской олимпиаде по географии во второй раз — такой результат он уже показывал в прошлом году.
— На олимпиаде я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, формат мне был хорошо знаком, что упрощало процесс, — рассказал корреспонденту 59.ru Михаил. — Но, с другой стороны, я чувствовал огромный груз ответственности. Все-таки от победителя прошлого года все ждали как минимум повторения успеха.
Девятиклассник Руслан Нагимов стал одним из лучших на олимпиаде по биологии.
Руслан Нагимов из Краснокамска победил в олимпиаде по биологии
— Еще в раннем детстве я заинтересовался палеонтологией — наукой о древних, окаменелых животных и растениях. Потом интерес перекинулся на биологию, — прокомментировал Руслан. — Сегодня биология — очень многогранная наука, зная ее можно реализовать себя в разных специальностях. Я хочу связать свою жизнь с биотехнологией — наукой, которая разрабатывает и использует современные методы борьбы с наследственными заболеваниями.
Призером олимпиады по биологии также стал 10-классник из пермской школы №146 Евгений Раскин, а призовые места олимпиады по физкультуре завоевали ученица 9 класса сылвенской школы Вероника Мазунина и 11-классник соликамской школы №1 Георгий Янц.
Вероника Мазунина из сылвенской школы добилась успеха на олимпиаде по физкультуре
— На олимпиаде было тяжело физически и морально. Особенно трудно смотреть, как задания выполняют другие участники, и ждать своей очереди, — считает Вероника Мазунина. — Я занимаюсь легкой атлетикой, поэтому все, что связно с ней, далось мне относительно легко. Самым серьезным испытанием стала для меня гимнастика: нужно было делать кувырки, колесо, стойки, сальто и другие элементы. В будущем я хочу получить профессию, которая будет связана со спортом.
Ранее школьники из Перми стали победителями олимпиады по обществознанию, французскому и праву, а также по русскому, немецкому и экономике.
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