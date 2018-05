Гарри Магуайр признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба «лис».

25-летний англичанин получил памятную награду от спонсора клуба. Также он был признан лучшим игроком сезона по версии одноклубников.

В текущем сезоне Магуайр сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

A look at our double award-winner's best bits from 2017/18!#LCFCawards pic.twitter.com/VpkOTmX3Zm— Leicester City (@LCFC) 1 мая 2018 г.