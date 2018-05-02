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«Луч-Энергия» дома поделил очки с «Авангардом»
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«Луч-Энергия» дома поделил очки с «Авангардом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня во Владивостоке прошёл матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором встречались «Луч-Энергия» и курский «Авангард».
Счёт на 21-й минуте открыл Ильнур Альшин, однако затем хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря дублю полузащитника Ишхана Гелояна.
Однако удержать победу владивостокской команде не удалось — на 53-й минуте равенство в результате восстановил хавбек Роман Акбашев.
После этой встречи «Луч-Энергия» имеет столько же очков, сколько и идущий на 15-м месте «Ротор-Волгоград», имеющий игру в запасе. «Авангард» располагается на 10-й позиции.
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