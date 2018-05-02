«Луч-Энергия» дома поделил очки с «Авангардом»

Сегодня во Владивостоке прошёл матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором встречались «Луч-Энергия» и курский «Авангард».

Счёт на 21-й минуте открыл Ильнур Альшин , однако затем хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря дублю полузащитника Ишхана Гелояна

Однако удержать победу владивостокской команде не удалось — на 53-й минуте равенство в результате восстановил хавбек Роман Акбашев

После этой встречи «Луч-Энергия» имеет столько же очков, сколько и идущий на 15-м месте «Ротор-Волгоград», имеющий игру в запасе. «Авангард» располагается на 10-й позиции.