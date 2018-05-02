Red Bull 400: Chaikovsky

26 мая в спортивном комплексе «Снежинка» (г. Чайковский) пройдут международные экстремальные соревнования Red Bull 400. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 400 метров в гору, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов.

В России соревнования пройдут в Чайковском и на олимпийском трамплине на Красной Поляне (г. Сочи). В забеге участвуют до 750 участников. Правила забега достаточно простые: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин.

Red Bull 400 — мировая серия экстремальных гонок, которая проходит вот уже восьмой год подряд в Европе, Азии и Северной Америке, проверяя участников на выносливость. К соревнованиям допускаются все желающие старше 16 лет, не имеющие противопоказаний врача. Регистрация проходит на сайте.