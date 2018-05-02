Временный президент AIBA Гафур Рахимов намерен добиться отмены американских санкций

Гафур Рахимов , временный президент Международной ассоциации бокса (AIBA) поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию в офис по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) с целью исключения его имени из «Специального списка OFAC».

Это один из важных шагов со стороны Рахимова по восстановлению его доброго имени и репутации, пострадавших от необоснованных обвинений в средствах массовой информации.

В своем официальном заявлении для прессы Рахимов сообщил, что он поручил подачу апелляции расположенной в Вашингтоне ведущей американской адвокатской фирме Ferrari & Associates, специализирующейся на санкционный делах, а также лондонской юридической конторе Carter-Ruck, занимающейся делами по клевете и санкциям.

Это решение о привлечении двух крупнейших юридических фирм демонстрирует решимость Гафура Рахимова доказать свою невиновность, а также остановить публикации в различных СМИ «сфабрикованных обвинений по несуществующим связям с криминалитетом».

Компания Carter-Ruck заявила, что процесс подачи апелляции уже начался и продвигается довольно успешно и что они тесно работают в этой связи с известным американским юристом Эриком Феррари.

По информации адвокатов, петиция подана на основании того, что «Гафур Рахимов не имеет связей с какими-либо группами организованной преступности», а также того, что «за ним не числится каких-либо судимостей, вынесенных со стороны судебных инстанций ни одной страны мира».

По утверждению Ferrari & Associates, петиция хорошо обоснована и демонстрирует то, что Рахимов не подпадает под критерии для включения в санкционный список. Адвокаты заявили, что различные инсинуации о связях Гафура Рахимова с преступным миром были частью целенаправленной кампании политического преследования, развернутой против него несколько лет назад старшей дочерью бывшего президента Узбекистана. Целю этой кампании были рейдерский захват бизнеса Рахимова в Узбекистане и его насильственное выдворение за пределы родины.

Carter-Ruck сообщили, что ранее Гафур Рахимов выиграл судебные разбирательства по клевете против ряда СМИ в двух судебных инстанциях — Высоком суде правосудия Лондона и Верховном суде Нового Южного Уэльса в Австралии, против публикаций о якобы его связях с организованной преступностью стран бывшего СССР. Опубликовавшим эти материалы изданиям, среди прочих обязательств, было предписано оплатить судебные издержки Рахимова.

Ferrari & Associates планируют в ускоренном режиме осуществить процесс апелляции в Казначействе США, с тем, чтобы имя Рахимова было как можно скорее исключено из списка.

Гафур Рахимов, в течение последних 20 лет занимавший руководящие посты в исполкоме AIBA, 27 января 2018 года был назначен временным президентом организации на конгрессе в Дубае. Кресло главы мирового олимпийского бокса освободилось в ноябре прошлого года, после того, как подал в отставку предыдущий руководитель Чинг-Куо Ву из Китайского Тайбэя. Уход Ву, занимавшего пост президента AIBA с 2006 года, был вызван многочисленными скандалами и выдвинутыми против него обвинениями в нарушениях управленческой и финансовый деятельности во главе AIBA, приведшими эту организацию на грань банкротства из-за невыполненных долговых обязательствами в размере 40 млн долларов. В связи с этими скандалами бокс также попал под угрозу исключения из олимпийской программы Игр в Токио, о чем Международный олимпийский комитет предупредил AIBA в начале декабря 2017 года.

За прошедшие три месяца после конгресса в Дубае новым руководством AIBA при полной поддержке исполкома организации, пяти континентальных и 203 национальных федераций бокса были начаты масштабные структурные реформы по оздоровлению ассоциации. Благодаря оперативному вмешательству Рахимова, AIBA удалось избежать банкротства, которое, как казалось еще в конце прошлого года, должно было неминуемо случиться в начале марта 2018 года.

24 апреля этого года AIBA подала подробный отчет в МОК с информацией о проводимых изменениях, с тем, чтобы сохранить место в олимпийской программе.

«В настоящее время мы занимаемся продолжением реформ в AIBA, чтобы привнести в организацию принципы правильного руководства и финансовой стабильности. Я искренне верю, что моя любовь к боксу и AIBA поможет преодолеть все трудности. Я твердо намерен продолжать посвящать свою жизнь спорту», — сказал Рахимов в своем официальном заявлении для прессы.