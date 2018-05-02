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Неизвестные в Риме напали на фанатов «Ливерпуля»
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Неизвестные в Риме напали на фанатов «Ливерпуля» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Двое фанатов «Ливерпуля», прибывших в Рим на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы», подверглись нападению со стороны неизвестных, сообщает Liverpool Echo.
Встреча «Рома» — «Ливерпуль» пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» в среду, 2 мая, и начнется в 21:45 мск.
О нападении рассказал один из пострадавших 27-летний Карл Джонсон. По его словам, инцидент произошел во вторник, 1 мая. Карл вместе со своим другом 29-летним Питером Сондерсом возвращались из одного из пабов в отель, когда на улице на них набросились двое хулиганов, при этом у одного из них в руках был железный прут. При этом в момент нападения ни на Джонсоне, ни на Сондерсе не было фанатской атрибутики.
Джонсон отделался незначительными ушибами.
Несмотря на инцидент, оба английских болельщика заявили, что в Риме потрясающая атмосфера и что большинство болельщиков «Ромы» ведут себя вежливо и дружелюбно.
Неделей ранее, перед первым матчем «Ливерпуля» и «Ромы» (5:2), двое фанатов гостей напали на болельщика красных Шона Кокса и нанесли ему несколько ножевых ранений.
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