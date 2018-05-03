В Иркутске пройдет шестой чемпионат по гостеприимству

В Иркутске с 7 по 10 мая 2018 года будет проходить шестой региональный чемпионат профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство — 2018». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Организаторы мероприятия — иркутский филиал Российской гостиничной ассоциации (РГА), агентство по туризму Иркутской области, управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, школа гостеприимства «Элит Стафф» и УК «Альянс Ресторанс».

В чемпионате примут участие 39 сотрудников гостиничных предприятий Иркутска и Иркутской области. За звание лучших они поборются в номинациях «Лучший администратор», «Лучшая горничная», «Лучший официант». Также в чемпионате предусмотрена специальная номинация «Иркутск, я вернусь! Город, который остается в сердце» для коллективных средств размещения. Победителей наградят 10 мая.

Чемпионат ставит своей целью повышение обслуживания в гостиницах города и формирование положительного имиджа Иркутска.