Ещё
В Иркутске пройдет шестой чемпионат по гостеприимству
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Иркутске пройдет шестой чемпионат по гостеприимству 

АиФ Иркутск 32 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске с 7 по 10 мая 2018 года будет проходить шестой региональный чемпионат профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство — 2018». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Организаторы мероприятия — иркутский филиал Российской гостиничной ассоциации (РГА), агентство по туризму Иркутской области, управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, школа гостеприимства «Элит Стафф» и УК «Альянс Ресторанс».
В чемпионате примут участие 39 сотрудников гостиничных предприятий Иркутска и Иркутской области. За звание лучших они поборются в номинациях «Лучший администратор», «Лучшая горничная», «Лучший официант». Также в чемпионате предусмотрена специальная номинация «Иркутск, я вернусь! Город, который остается в сердце» для коллективных средств размещения. Победителей наградят 10 мая.
Чемпионат ставит своей целью повышение обслуживания в гостиницах города и формирование положительного имиджа Иркутска.
АиФ Иркутск: последние новости
Пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, обменяв их на «билеты банка приколов» Фестиваль «Открытая вода» пройдет в Иркутске 26 мая В Иркутской области выбрали лучший отряд ЮИД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов11
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»17
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение