Москвичи спроектируют ледовую арену для Новосибирска

Участие в конкурсе Минстроя НСО приняли четыре компании из Москвы, Петербурга и Барнаула. Изначальная стоимость лота была оценена в 96,1 миллиона рублей. В наиболее меньшую цену оценил свои услуги барнаульский «Альфа-проект» — 49 миллионов рублей. Однако заявку барнаульцев признали не соответствующей условиям конкурса.

Санкт-перебургская «Инвестиционная строительная компания НКС» была готова выполнить проектирование за 73 миллиона рублей. Однако в итоге победу одержал московский проектный институт уникальных сооружений «Арена», предложивший наиболее высокую цену — 89,1 миллиона рублей. Компания известна тем, что, например, проектировала Ледовый дворец для фигурного катания и соревнований по шорт-треку в Сочи.

В описании конкурса указывается, что все работы по проектированию должны быть выполнены до 20 октября 2018 года. Сама арена должна быть воздвигнута до 2023 года, когда состоится Молодежный чемпионат мира по хоккею, на место проведения которого претендует Новосибирск.

Введение в строй ледовой арены на левом берегу у метромоста обойдется в 10 миллиардов рублей, рассказал в конце апреля врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников . Из этой суммы 5 миллиардов пойдут непосредственно на возведение здания, еще 5 миллиардов потратят на инфраструктуру — станцию метро «Спортивная», набережную и прочую прилегающую территорию.

Спортивный объект включит в себя большую и малую арены, первая из которых сможет вместить 10 тысяч зрителей. Также запланированы парковка на 1900 мест и ресторан с видом на большую арену.

Новая ледовая арена станет домашней для новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», у которого множество болельщиков. Недавно один из них покрасил целую пятиэтажку в цвета любимого клуба. «Помню, мои знакомые у виска пальцем крутили, не верили в то, что такое возможно. А на деле все вышло очень легко», — вспоминает болельщик Дмитрий Казанцев.