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Герасимец: «В матче с ЦСКА игра Заболотного соответствовала показателю сверхмирового уровня»
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Герасимец: «В матче с ЦСКА игра Заболотного соответствовала показателю сверхмирового уровня» 

Soccer News 55 минут назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Сергей Герасимец оценил игру форварда питерского "Зенита" Антона Заболотоного в матче 28-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.
"Игру нападающего оценивать очень легко, потому что критерий в данном случае единственный — забитые мячи. Сколько бы эпизодов Заболотный ни завершал в свою пользу, если у него не будет голов — все пустое.
Что касается возможного прогресса… Антон выпрыгивает из штанов, демонстрирует полную самоотдачу. Во встрече с ЦСКА он выиграл более 30-ти единоборств! То есть около половины от итоговой цифры всей команды. Это показатель сверхмирового уровня. Но при «ноле» в графе «забитые мячи» — все бессмысленно.
Если честно, еще до прихода Заболотного в «Зенит» у меня возникали сомнения, нужен ли команде такой форвард и соответствует ли его квалификация уровню «сине-бело-голубых». Что Антон отдает себя полностью — очевидно. Тут к нему не может быть претензий. Но, согласитесь, если у человека уже 12 игр за «Зенит» сыграно и ничего не забито — это катастрофа", — цитирует бывшего футболиста МАТЧ ТВ.
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