Ещё
Мамиашвили прокомментировал решение Жукова не участвовать в выборах главы ОКР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамиашвили прокомментировал решение Жукова не участвовать в выборах главы ОКР 

RT на русском 52 минуты назад
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не выдвигаться на очередной срок на данном посту.
«Это его решение. Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, были и разочарования», — приводит слова Мамиашвиили ТАСС.
Он отметил, что ему было комфортно работать с Жуковым.
«Он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно», — подчеркнул Жуков.
Ранее сообщалось, что Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР.
RT на русском: последние новости
Француз Жийо сменит швейцарца Коэна на посту главы европейского офиса WADA Футболист «Баварии» Видаль назвал игроков «Реала» мышами Экс-футболист «Локомотива»: у нас брали кровь, чистили, а перед игрой вливали обратно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского42
Жуков принял важное решение10
«Двигаемся дальше»: новый рекорд Овечкина1
Мальчик в девочке3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение