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Федерация фехтования России объявила кандидата на пост президента ОКР
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Федерация фехтования России объявила кандидата на пост президента ОКР 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков станет кандидатом на пост президента ОКР от Федерации фехтования России, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил глава Федерации фехтования России Александр Михайлов.
"Мы будем выдвигать кандидатуру Станислава Алексеевича Позднякова, он всегда был нашим выдвиженцем, мы будем продвигать его кандидатуру и дальше", — заявил он.
Также он отметил вклад нынешнего президента ОКР Александра Жукова в развитие организации.
"Александр Дмитриевич Жуков за годы руководства сделал много, он поднял ОКР на достаточно высокий уровень. Ему стоит сказать большие слова благодарности за его многолетнюю деятельность". — подытожил Михайлов.
Ранее СМИ сообщали о том, что ФСБР представит своего кандидата после чемпионата Европы по спортивной борьбе.
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