Мамиашвили: Жуков был понятным руководителем ОКР, который слышал спортивные федерации 

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 2 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, который не станет выдвигаться на очередной срок на данном посту, был понятным руководителем организации, который слышал федерации. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в Дагестане, где проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе.
В среду Жуков заявил ТАСС, что в сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте, очень важно, чтобы руководитель ОКР работал в нем на постоянной основе. У действующего президента ОКР такой возможности в связи с загруженностью в Госдуме нет.
"Это его решение. Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, были и разочарования. Но лично мне было с ним комфортно работать — он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно", — отметил Мамиашвили.