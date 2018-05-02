Мамиашвили: Жуков был понятным руководителем ОКР, который слышал спортивные федерации

В среду Жуков заявил ТАСС, что в сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте, очень важно, чтобы руководитель ОКР работал в нем на постоянной основе. У действующего президента ОКР такой возможности в связи с загруженностью в Госдуме нет.

"Это его решение. Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, были и разочарования. Но лично мне было с ним комфортно работать — он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно", — отметил Мамиашвили.