Ещё
Защитник «Атлетико» Годин: «Гризманн и сам не знает, где продолжит карьеру»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Атлетико» Годин: «Гризманн и сам не знает, где продолжит карьеру» 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Защитник «Атлетико» Диего Годин считает, что нападающий команды Антуан Гризманн, которому многие СМИ сулят уход из клуба, и сам не знает, где продолжит карьеру.
«Игроки «Атлетико» не знают, ничего не знают по этому поводу. Не думаю, что он сам знает, где продолжит карьеру, однако мы надеемся, что он останется в «Атлетико» на долгое время. У него есть действующий контракт с клубом. Надеюсь, он продолжит расти как игрок в «Атлетико» и доставит нам еще немало радости», — цитирует Година El Desmarque.
27-летний Гризманн в текущем сезоне забил 27 мячей и отдал 13 результативных передач в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.
SPORT24.ru: последние новости
Руководство ХК «Спартак» утвердило ассистентов Епанчинцева Астон-Риз получил сотрясение и перелом челюсти в матче с «Вашингтоном» «Барыс» сделал квалификационные предложения шести игрокам команды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского42
Жуков принял важное решение10
«Двигаемся дальше»: новый рекорд Овечкина1
Мальчик в девочке3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение