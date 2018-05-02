Защитник «Атлетико» Годин: «Гризманн и сам не знает, где продолжит карьеру»

Защитник «Атлетико» Диего Годин считает, что нападающий команды Антуан Гризманн , которому многие СМИ сулят уход из клуба, и сам не знает, где продолжит карьеру.

«Игроки «Атлетико» не знают, ничего не знают по этому поводу. Не думаю, что он сам знает, где продолжит карьеру, однако мы надеемся, что он останется в «Атлетико» на долгое время. У него есть действующий контракт с клубом. Надеюсь, он продолжит расти как игрок в «Атлетико» и доставит нам еще немало радости», — цитирует Година El Desmarque.

27-летний Гризманн в текущем сезоне забил 27 мячей и отдал 13 результативных передач в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.