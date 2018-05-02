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ФСБР определится с кандидатом в президенты ОКР после ЧЕ в Дагестане
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ФСБР определится с кандидатом в президенты ОКР после ЧЕ в Дагестане 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
КАСПИЙСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Руководство Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) определится со своей кандидатурой на пост президента Олимпийского комитета России по окончании чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске. Об этом ТАСС заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в среду заявил ТАСС, что принял решение не участвовать в выборах главы организации. По его мнению, в сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель ОКР работал на постоянной основе. У действующего президента ОКР такой возможности в связи с загруженностью в Госдуме нет.
"Кого будет выдвигать наша федерация, мы определимся после турнира, — рассказал Мамиашвили. — Я пока занимаюсь чемпионатом Европы в солнечном гостеприимном Дагестане, здесь все руководство и международной, и европейской федераций борьбы. Они, мягко говоря, в легком шоке, в восторге от того, что им представили — и комфортные условия, и кавказское, наше общероссийское радушие".
"Не в кандидатах дело, — отметил президент ФСБР. — Я объясню, что я бы хотел видеть — ОКР должен работать на благо его величества спорта, не больше, не меньше. Лично я хочу иметь оперативную возможность согласовывать с руководством ОКР любые текущие насущные вопросы, жизненно необходимые для работы федераций. ОКР — не пристанище спортивных федераций, его руководство должно быть на связи, и я надеюсь, что акценты будут расставлены верно".
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
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