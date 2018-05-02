Ташуев: «По структуре „Краснодар“ готов не только участвовать в Лиге чемпионов, но и побеждать в этом турнире»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился своими впечатлениями от игры с «Локомотивом» в рамках 28 тура чемпионата России, а также высказал свое мнение по поводу перспектив обеих команд в этом сезоне. В разговоре с корреспондентом портала "Евро-футбол.ру" Беллой Гаургашвили он отметил, что не все показатели краснодарской команды соответствуют уровню Лиги чемпионов.

— Что стало основной причиной столь удачного выступления «Краснодара»?

— Удача в большей степени соответствует тому, что упало на голову случайно. А успех — это некоторая закономерность, связанная в первую очередь с большей раскрепощенностью команды. «Краснодару» есть за что бороться. Те же шансы на чемпионство по-прежнему сохраняются. Да, они минимальные, но все же. «Быкам» предстояло сразиться с лидером на глазах большого числа болельщиках. Оттого он был более раскованный. «Локомотив» старался быть похожим на себя, но давление от чемпионства стало причиной неудачи. «Красно-зеленые» уже давно видят перед собой границу, которую необходимо перейти, чтобы наступило светлое завтра. А оно не наступает. Две ненужные ошибки: сначала нарушение, причем в ситуации, где правила нарушать совсем не нужно было, потом эпизод с Пейчиновичем, сделали результат. Это связано с напряжением футболистов, которые хотят отметить успех, а он все никак не приходит. Времени осталось немного, нервозность все больше усиливается.

Основная причина того, что результат сложился именно таким образом, связана с тем, что две команды находились в разном психологическом состоянии. «Локомотив» оказался не готов бороться за чемпионство. Не хватило раскрепощенности и концентрации. А так игра велась на встречных курсах.

— Получается, по игре «Локомотив» наиграл на гол?

— Наиграл, конечно. Были неплохие моменты, подходы у команды. Но не смогли победить из-за большого давления. Подобное часто происходит во всех видах спорта. На Олимпийских играх фавориты остаются без медалей. Это и есть психология большого спорта.

— Но в итоге «Локомотиву» удастся взять чемпионство?

— Я бы хотел, чтобы это произошло. У них более стабильный, более спортивный коллектив. Нет каких-то лишних встрясок, конфликтов внутри команды. Они уже давно должны были становиться чемпионами. Им необходимо собраться.

— Возвращаясь к игре: злой и отдохнувший Смолов принес победу команде. Получается, несправедливое удаление отчасти оправдало себя?

— Для начала Смолов — большой мастер. Возможно, пауза немного отразилась: отдохнул, потренировался, но это не стало определяющим фактором. Он, как и все игроки, подошел к игре в хорошем настроении.

— Сейчас «Краснодар» ведет борьбу за Лигу чемпионов. Как известно, эта борьба ведется на протяжении нескольких последних сезонов, но «быки» на решающем отрезке всегда оступаются. Первый вопрос: в этом проявляется недостаток психологии победителя? Второй: какова вероятность, что эта история не повторится в этом сезоне?

— Шансов на Лигу чемпионов маловато. Вы правильно говорите, что «Краснодару» в последние годы чего-то не хватает. Вроде, команда выстроена, клуб выстроен, структура выстроена, но нет необходимого мощного рывка. Складывается впечатление, что коллектив топчется на одном месте. С чем это связано, я не знаю. Менеджеры клуба должны разбираться, искать причину в корне. Команда уже совершила большой скачок, когда вышла в Премьер-лигу (хотя изначально туда не собиралась). Затем были поступательные движения вверх по турнирной таблице, но достигнув середины, команда остановилась. Может, дело в качестве футболистов — не хватает, возможно, каких-то ярких лидеров. Те футболисты, которые есть в команде, они уже, в принципе, многого добились… Если причина кроется в игроках, то это уже вопросы к селекционным службам. Также есть мысли по поводу того, что в какой-то период времени для Сергея Галицкого строительство стадиона, базы было первоочередным занятием. Теперь необходимо ставить перед собой новую цель: заниматься развитием команды.

— Но в этом сезоне вряд ли «быкам» удастся попасть в Лигу чемпионов, правильно я понимаю?

— Вряд ли, да. Осталось слишком мало времени, а разрыв по очкам большой. Конечно, если три команды проиграют, шансы будут приличными, но в это мало верится.

— А дорос ли «Краснодар» вообще до уровня Лиги чемпионов?

— К Лиге чемпионов готов клуб. По структуре они готовы не только участвовать в этом турнире, но и побеждать (Смеется.). Когда я звонил поздравлять Сергея Николаевича с юбилеем клуба, я ему сказал: «Вам исполнилось 10 лет, но такое ощущение как будто все 100 лет существует „Краснодар“. За это время он столько всего успел: опередил развитие клуба, опередил развитие своей же команды. Для Лиги чемпионов осталось подтянуть спортивно-составляющую часть, и можно смело действовать.

Мальчишки (молодежная команда „Краснодара“ — прим. ред.) уже играли в Лиге чемпионов с »Реалом" из Мадрида, узнали, что такое вкус победы.

— В последних турах мы наблюдаем эмоциональный подъем краснодарской команды. Это явление напрямую связано с приходом нового тренера?

— Иногда, когда приходит новый (с оговоркой — добавляет Сергей Ташуев) тренер такое бывает. Но в том-то и дело: Мусаев — это не какой-то новый человек, который пришел в незнакомую команду со своими какими-то правилами и наработками. Мусаев — это человек из молодежки, который прекрасно знает о стиле игры, которому следует «Краснодар», который прекрасно знает состояние игроков, их возможности. Он делает свою работу, по сути, сохраняя почерк бывшего тренера.

— Какова вероятность, что Мусаев продолжит возглавлять «Краснодар» и в следующем сезоне?

— То, что он останется в команде, в этом я уверен на все 100 процентов, но в каком амплуа, пока непонятно. Нужно посмотреть, как в итоге завершится сезон.