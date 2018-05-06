6 часов Спа: дебют BR1 с SMP Racing и победа Фернандо Алонсо

Дебют российского прототипа категории LMP1 и первая за пять лет победа Фернандо Алонсо в репортаже со старта суперсезона WEC.

Матевос Исаакян и В Бельгии стартовал суперсезон гонок на выносливость — WEC-2018/2019, и среди участников гонки впервые присутствовал российский прототип категории LMP1. Речь о машине BR1, построенной российской фирмой BR Engineering, — на ней выступают экипажи SMP Racing. «Боевое крещение» новинки прошло неплохо: в какой-то момент Егор Оруджев Стефан Сарразен сражались за подиум.

Дебют российской новинки и первая победа Фернандо Алонсо в гонках на выносливость — в репортаже «Чемпионата».

Первая за пять лет победа Алонсо

В этом году чемпионат WEC стартовал в совершенно новом формате: сезон продлится больше года, вберёт в себя два марафона «24 часа Ле-Мана» и завершится только в июне 2019-го. Кроме того, в связи с закрытием программы «Порше» в гонках на выносливость, в категории LMP1 из заводских команд осталась только «Тойота». Новые соперники японской команды — частные Rebellion и SMP Racing, выставившие новейшие R13 и BR1 соответственно.

Однако уже на первых тестах стало ясно, что «Тойота», оснащённая гибридным двигателем, обладает серьёзным преимуществом и является сверхфаворитом первенства. «По чистой скорости „Тойота“ объективно быстрее — невозможно сравнивать машину, у которой тысяча сил, с автомобилем, у которого 700 сил», — отметил уже после тренировок в Спа пилот SMP Racing Михаил Алёшин . Подозрения в подавляющем преимуществе японской команды подтвердились в квалификации: ближайшие соперники оказались в полутора секундах позади.

В гонке экипаж «Тойоты» в составе действующих и бывших гонщиков Формулы-1 — Фернандо Алонсо, Себастьен Буэми и Казуки Накадзима — уже на середине дистанции «вёз» всему пелотону более минуты. При этом вторая «Тойота», начинавшая гонку с отставанием в круг — такое наказание судьи вынесли машине № 7 за использование несоответствующего заявке датчика расхода топлива — стремительно объезжала соперников одного за другим и в конце концов выбралась на второе место.

Более того, в концовке Майк Конвей догнал лидировавшего Фернандо Алонсо и начал прессинговать испанца, но в «Тойоте» решили не рисковать победным дублем и британцу пришлось отступить. В итоге японские экипажи второй раз подряд завершили «6 часов Спа» на двух первых позициях, а остальным командам оставалось бороться только между собой.

Ну а что же остальные? Им оставалось бороться между собой за третье место.

SMP Racing готовится к Ле-Ману

В Спа приехали три автомобиля BR1 — на двух из них выступали экипажи SMP Racing, а третью машину выставила американская команда Dragon Speed. Правда, американцам не удалось добраться даже до старта: Пьетро Фиттипальди попал в аварию в квалификации и получил переломы обеих ног. О продолжении уик-энда речи уже не шло.

В SMP Racing первый этап сезона решили посвятить подготовке к Ле-Ману: в Спа команда использовала аэродинамический обвес для кольца «Сартэ», требующего намного меньше прижимной силы, чем «Спа-Франкошам». «Для нас это первая гонка, и главное — это финишировать, — отметил перед стартом Алёшин. — А по ходу гонки будем смотреть, как всё будет складываться».

В квалификации экипаж Михаила Алёшина и Виталия Петрова занял пятое место, второй экипаж, увы, результата не показал — из-за технических проблем Стефан Сарразен вынужден был просто остановиться на прямой перед «Красной водой». Тем не менее, в гонке именно экипаж Сарразена произвёл наибольшее впечатление: при старте с последнего места автомобиль № 17 уверенно преодолел машины GT и LMP2 и даже прорвался в первую тройку. Правда, затем — по ходу смены Матевоса Исаакяна — на прямой перед той же самой «Красной водой» BR1 заблокировала одна из «Порше» GT — этим воспользовался Тома Лоран и вывел свой экипаж Rebellion на третье место. А спустя некоторое время Исаакян вылетел в отбойники, и гонка его экипажа на этом прекратилась.

Виталий Петров и Михаил Алёшин к финишу приехали на пятом месте. Уже на первых кругах на их машине произошёл прокол, и Петрову пришлось заезжать в боксы на незапланированный пит-стоп, что отбросило экипаж в глубину пелотона. «Прокол был маленький. Машина в каждом повороте начала вести себя странно, и в итоге команда позвала в боксы для замены одного колеса, — рассказал позже Виталий. — Я не видел никаких обломков, но наверняка где-то „словил“ маленький. А затем стратегия, понятно, должна была измениться». После этого Петров экономил топливо, чтобы пройти дистанцию с меньшим числом пит-стопов, однако в трафике автомобиль терял время. «Главная сложность состояла в том, чтобы обогнать медленных круговых. Если бы у нас было больше прижимной силы, мы бы меньше на этом теряли, могли бы больше обгонять в поворотах или на выходе. Но поскольку мы готовимся к Ле-Ману, то здесь немного теряем», — пояснил он.

Старт задался

«Я считаю, что мы добились неплохих результатов. Всегда хочется большего, гонка была длинной, были проблемы, поэтому уже то, что мы финишировали, — это здорово. Я думаю, это хороший базис, чтобы двигаться дальше, — сказал после гонки Михаил Алёшин. — Машина № 17 при определённых обстоятельствах могла претендовать на подиум — и это уже говорит о многом. С моей точки зрения, старт задался».

И с Алёшиным трудно спорить. Действительно, в первой же своей гонке, несмотря на не самые оптимальные настройки, BR1 боролась с Rebellion R13 на равных — и это при старте с последнего места и штрафе за превышение скорости на пит-лейн. Новая машина произвела очень хорошее впечатление, хотя нехватка прижимной силы давала о себе знать.

«Мы изначально настраивались на то, чтобы доехать до финиша, ведь машина новая. Ставить себе какие-то цели было просто нереалистично, — добавил Петров. — Скорость есть — когда прижимной силы достаточно, и это хорошо. Но при более высоком уровне прижимной силы нагрузка на мотор, коробку, подвеску и вообще всё остальное становится в два раза больше, и мы просто не хотели рисковать машиной».

Основной задачей минувшего уик-энда была подготовка к «24 часам Ле-Мана» и сбору информации об аэродинамическом пакете. «В течение уик-энда мы попробовали несколько вариантов аэродинамики для Ле-Мана, поэтому наша готовность намного выше, чем была до этой гонки, — рассказал „Чемпионату“ после финиша один из представителей руководящего состава SMP Racing. — Если говорить не о результате, а о машине в целом, то ожидания оправдались — в какой-то степени меньше, в какой-то — больше. Мы знали, что будем терять относительно других частных команд, потому что использовали аэродинамический пакет для Ле-Мана. Мы не были уверены, что сможем навязать борьбу в гонке кому-то из „негибридных“ машин, но в итоге ехали быстрее всех, на одном уровне с Rebellion. И в этой части мы вполне довольны».

В Спа SMP Racing продемонстрировала отличный потенциал, по чистой скорости BR1 — одна из быстрейших машин на стартовой решётке WEC. Если же говорить в целом об обновлённом первенстве, то здесь к организаторам остаётся масса вопросов — и в первую очередь по поводу преимущества «Тойоты», которая в этой гонке выступала в собственной лиге. «Я думаю, многие согласятся — если всё так и останется до конца сезона, то чемпионат потеряет свою аудиторию, — отметил Виталий Петров. — Здесь была борьба между „Тойотой“, „Ауди“, „Порше“, а теперь, если они не „придвинут“ их к нам, чтобы была хоть какая-то интрига и борьба, они потеряют аудиторию. И неужели „Тойоте“ интересно выигрывать в две машины и бороться между собой?»

Следующий этап WEC — «24 часа Ле-Мана», главная цель всех команд без исключения. К старту этой гонки организаторы могут внести изменения в так называемый «баланс сил», чтобы уравнять шансы команд, но это остаётся исключительно на их усмотрение. Тем не менее, суточный марафон — это совершенно другая гонка, в которой нагрузка на технику и пилотов гораздо выше, а потому чистая скорость не будет играть решающей роли. А это значит, что среди претендентов на высшие награды абсолютного зачёта в самом престижном кольцевом марафоне мира впервые в истории будет российский автомобиль.