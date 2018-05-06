Экипаж Rebellion исключён из протокола гонки WEC, Алёшин и Петров — пятые

5 мая на автодроме в бельгийском Спа состоялась первая гонка сезона в WEC. Победу в ней одержал экипаж «Тойоты» в состав которой входил Фернандо Алонсо . Второе место досталось ещё одной машине «Тойоты», а третьими стали представители команды Rebellion в составе Андре Лотерера, Нила Яни и Матиаса Беше.

После гонки руководство серии приняло решение исключить из итогового протокола этот экипаж, сообщает Sportscar365.