5 мая на автодроме в бельгийском Спа состоялась первая гонка сезона в WEC. Победу в ней одержал экипаж «Тойоты» в состав которой входил Фернандо Алонсо. Второе место досталось ещё одной машине «Тойоты», а третьими стали представители команды Rebellion в составе Андре Лотерера, Нила Яни и Матиаса Беше.
После гонки руководство серии приняло решение исключить из итогового протокола этот экипаж, сообщает Sportscar365.
Решение было принято в связи с нарушением технического регламента. На машине Rebellion был повышенный износ доски скольжения на днище, отклонение от установленной нормы составило 1,2 мм. После дисквалификации Rebellion на пятое место итогового протокола поднялся экипаж SMP Racing в составе Михаила Алёшина и Виталия Петрова.