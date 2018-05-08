Пилоты SMP Racing Виталий Петров и Михаил Алёшин — о прототипе BR1

Виталий Петров и Михаил Алёшин при поддержке коллег — о том, как дебютировал прототип BR1 в чемпионате мира и чего теперь ждать в Ле-Мане.

На гонке «6 часов Спа», открывшей суперсезон чемпионата мира по гонкам на выносливость, состоялся исторический дебют — на старт официальных соревнований впервые вышел российский автомобиль категории LMP1. Речь идёт о BR1, на которой выступали экипажи SMP Racing. По ходу и после гонки корреспондент «Чемпионата» пообщался с пилотами автомобиля № 11 Виталием Петровым и Михаилом Алёшиным, а также гонщиками экипажа № 17 — молодыми Егором Оруджевым и Матевосом Исаакяном и их опытнейшим партнёром, Стефаном Сарразеном — шестикратным призёром «24 часов Ле-Мана».

— Виталий, по вашей гонке почти сразу же ударил прокол…

Виталий Петров: Да, был маленький прокол — машина в каждом повороте начала вести себя странно. В итоге команда позвала в боксы для замены одного колеса. Такое бывает. Я не видел никаких обломков, но наверняка где-то «словил» маленький. Ну а затем стратегия, понятно, должна была измениться.

— После этого пришлось бороться в трафике. Как держалась машина? В. П. : Непросто. Так как мы сюда приехали в другой конфигурации машины — не для этой трассы, а для Ле-Мана, было сложнее, чем другим пилотам, тому же Rebellion. Но мы этого ожидали. Самая главная сложность состояла в том, чтобы обогнать медленных круговых. Если бы у нас было больше прижимной силы, мы бы меньше на этом теряли, могли бы больше обгонять в поворотах или на выходе. Но, поскольку мы готовимся к Ле-Ману, то здесь теряем. Но главное — пока едем, всё хорошо. Главная задача — доехать до финиша.

Для Спа эти настройки не подходят. Мы боремся в каждом повороте, это значит, что шины стираем гораздо быстрее, машину начинает болтать по траектории сильнее. Здесь нужно больше прижимной силы, чтобы машина лучше рулилась. И тогда мы наверняка смогли бы навязать борьбу тому же Rebellion. Конечно, нельзя утверждать это с полной уверенностью, но по их скорости, по их работе с резиной это видно.

— Михаил, как прошли ваши отрезки? Михаил Алёшин: За первые полтора часа передо мной ни разу не было свободной трассы, то есть на каждом круге кто-то попадался и показать хорошее время круга было невозможно. Под конец, видимо, народу было поменьше и было попроще. Можно считать, что опыт был положительным.

— Как оцениваете итоги гонки? М. А. : Я считаю, что мы добились неплохих результатов. Всегда хочется большего, гонка была длинной, были некоторые сложности, поэтому уже то, что мы финишировали, — это здорово. Я думаю, это хороший базис, чтобы двигаться дальше. Естественно, всегда есть недочёты, но мы будем работать над ними. Несмотря на это, машина № 17 при определённых обстоятельствах могла претендовать на подиум — и это уже говорит о многом. С моей точки зрения, старт задался.

В. П. : Мы изначально настраивались на то, чтобы доехать до финиша, ведь машина новая. Ставить себе какие-то высшие цели было просто нереалистично. Скорость есть — когда прижимной силы достаточно, это хорошо. Но при более высоком уровне прижимной силы нагрузка на мотор, коробку, подвеску и вообще всё остальное становится больше, и мы просто не хотели рисковать машиной.

— Пока рано говорить в целом, но вы уже успели узнать о машине что-то новое? Удивило ли что-то в поведении машины? В. П. : Мы, наверное, не учли тот момент, что с этим аэродинамическим пакетом мы будем терять гораздо больше позади машин GT. Я не говорю, что это плохо или хорошо, поскольку у нас была задача подготовиться к Ле-Ману. Зато для будущих гонок мы знаем, что с этим пакетом очень тяжело обгонять другие машины, которые более медленные. Поэтому нам зачастую приходится ждать прямиков, чтобы их объехать. Есть ещё некоторые нюансы — по топливу, по пит-стопам. Мы всё это запишем, обсудим, постараемся учесть. М. А. : Мы специально тестировали здесь «пакет» для Ле-Мана, чтобы уже точно знать, что нас там ждёт. И обвес неплохо себя проявил. Мы понимаем, что «Тойота» — это очень сложный соперник, и надо сосредоточиться именно на Ле-Мане.

— Что вы думаете об отрыве «Тойоты»? Их преимущество было ожидаемо, но в итоге они выступали попросту в собственной лиге. В. П. : Я думаю, многие согласятся — если всё так и останется до конца сезона, то чемпионат может потерять свою аудиторию. Раньше здесь была борьба между «Тойотой», «Ауди», «Порше», а теперь, если они не «придвинут» их к нам, чтобы была хоть какая-то интрига и борьба, они могут попросту потерять аудиторию. И неужели «Тойоте» интересно выигрывать в две машины и бороться между собой? Я надеюсь, что к Ле-Ману что-то изменится, посмотрим. Нам, конечно, тоже не очень нравится, что «Тойота» так далеко впереди, но не думаю, что ФИА просто так это оставит всё. Их могут ограничить по пит-стопам или по топливу. Хотя бы для того, чтобы болельщики понимали, что происходит на трассе, а не просто две «Тойоты» куда-то уехали и делают свою работу.

М. А. : «Тойота» — это, скажем так, сверхсоперник. Они едут практически в другом классе — у них намного больше мощности, намного лучше условия. Они работали в этом классе уже много лет и это тоже даёт им большое преимущество. Сейчас объективно по чистой скорости «Тойота» быстрее — невозможно сравнивать машину, у которой тысяча сил, с автомобилем, у которого 700 сил. Но здесь есть много аспектов, много факторов. Конечно, у организаторов очень сложная задача — уравнять две разные машины с абсолютно разными задачами. Но в любом случае, главное — сделать хорошее шоу, настоящую гонку. Надеюсь, у нас будет возможность побороться. Плюс в этом году у нас много участников в LMP1, так что скучно точно не будет.

— В следующей гонке — «24 часа Ле-Мана» — в вашем экипаже появится новый пилот — Дженсон Баттон . Он уже садился за руль BR1?

М. А. : О приходе Баттона мы знали, конечно, заранее. У нас было несколько вариантов, но я считаю, что Дженсон — оптимальный. Это человек с очень большим опытом, ездил на разного рода машинах — и Формула-1 здесь, конечно, не главное, но всё равно приятно, что за нас будет выступать чемпион «Больших призов». Это человек, который обладает очень хорошей репутацией и рекомендациями, поэтому на нём и остановили свой выбор. За рулём нашей машины он пока не сидел. — На клиентском BR1, с отличным от вашего двигателем, в Спа также выступает команда DragonSpeed. Общаетесь друг с другом? Делитесь информацией? М. А. : С DragonSpeed общаемся постольку-поскольку. BR Engineering является поставщиком этой техники и, конечно, контакт есть. Но пока мы информацией никакой друг с другом не делимся. Хотя, на мой взгляд, стоит над этим задуматься. Да, двигатели разные, информацию пришлось бы фильтровать, но какая-то информация всё равно оказалась бы полезной.