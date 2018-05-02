El Mundo Deportivo: «Чакыр и Куйперс — лучший дуэт „Реала“

Каталонское издание El Mundo Deportivo оценило работу арбитров Бьорна Куйперса и Джюнейта Чакыра в матчах 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской «Баварией».

Так, подводя итог двухматчевого противостояния королевского клуба с чемпионом Германии, барселонская газета написала: «Чакыр и Куйперс — лучший дуэт „Реала“. „Бавария“ перенесла еще один позорный арбитраж на „Бернабеу“.

При этом издание указывает на то, что голландский и турецкий арбитры в двух полуфинальных матчах ЛЧ не поставили четыре очевидных пенальти в ворота „сливочных“.