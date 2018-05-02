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Гандбольная «Лада-2» обыграла «Астраханочку-2» — 36:32
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Гандбольная «Лада-2» обыграла «Астраханочку-2» — 36:32 

Волга Ньюс 1 час назад
Победа в этой встрече обеспечивала юным автозаводчанкам окончательное и уже бесповоротное закрепление во главе турнирной таблицы по итогам сезона. Команда четко понимала значимость момента, знала, что несет ей успех. Но решающий шаг навстречу чемпионству в лиге для дублеров дался ей нелегко.
Поведя 5:3 на 8-й минуте, тольяттинки за достаточно короткий временной отрезок пропустили четыре безответных гола, оказавшись позади — 5:7. Затем принимающая сторона оторвалась уже на три, а в дальнейшем и на четыре мяча. Но концовка первой половины целиком осталась за гостями, которые ушли на перерыв, имея в запасе «плюс 3».
Во втором тайме отчаянная погоня «Астраханочки-2» увенчалась успехом за четыре минуты до конца — 32:32. Но, похоже, силы у хозяек площадки на этом иссякли, и все последние голы полетели в сетку их ворот. Валерия Кирдяшева, Елена Смирнова, Ева Демидович и Варвара Юрьева точными выстрелами по цели подвели черту в напряженной игре.
Вознаграждением за волевую победу для «Лады-2» явилось досрочное завоевание золотых медалей первенства страны среди гандболисток, чей возраст не превышает 20 лет. За два оставшихся спаренных тура никому из преследователей уже не удастся подопечных Алексея Жаворонкова обойти.
"Астраханочка-2" (Астрахань) — «Лада-2» (Тольятти) — 32:36 (17:20). Астрахань. СЗК «Звездный». Семиметровые: 7/7-6/6. Штраф: 6-10 мин. Судьи: Герасимов, Слащев (оба — Астрахань).
"Астраханочка-2": Линнык (1/3=33%), Дегтярева (5/39=12%); Мартиросьян — 1, Иванова — 12/3, Сенченко — 1 (4 мин.), Томпышева (2 мин.), Соловьева — 8, Алябьева, Курушина — 4, Воронина, Курманова, Измайлова — 6/4.
"Лада-2": Тищенко (6/36=16%), Аринина (0/2=0%); Устимчук — 4/2, Кудрявцева — 7, Гогия — 2, Юрьева — 2 (4 мин.), Костина — 1, Кирдяшева — 7 (2 мин.), Саушкина, Фингарет (2 мин.), Масалова — 1, Демидович — 1, Смирнова — 11/4 (2 мин.).
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