Икарди контактирует с английским грандом

Форвард миланского «Интера» Мауро Икарди контактирует с «Манчестер Юнайтед», информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, агент 25-летнего нападающего «нерадзурри» Мино Райола уже обсудил детали возможного переезда своего клиента на «Олд Траффорд».

В услугах аргентинца также заинтересованы ПСЖ и мадридский «Реал». Сумма отступных, прописанная в его контракте с миланским грандом, равняется 110-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 27 мячей и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Интер».