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Икарди контактирует с английским грандом
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Икарди контактирует с английским грандом 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард миланского «Интера» Мауро Икарди контактирует с «Манчестер Юнайтед», информирует Corriere dello Sport.
По сведениям издания, агент 25-летнего нападающего «нерадзурри» Мино Райола уже обсудил детали возможного переезда своего клиента на «Олд Траффорд».
В услугах аргентинца также заинтересованы ПСЖ и мадридский «Реал». Сумма отступных, прописанная в его контракте с миланским грандом, равняется 110-ти миллионам евро.
В нынешнем сезоне Икарди забил 27 мячей и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Интер».
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