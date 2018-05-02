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Велогонка «Пять колец Москвы» важна для России в сложной геополитической ситуации
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Велогонка «Пять колец Москвы» важна для России в сложной геополитической ситуации 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Международная многодневная велогонка на шоссе «Пять колец Москвы», стартовавшая 2 мая в районе столичного гребного канала «Крылатское», очень важна для России, которая сейчас находится в сложной геополитической ситуации. Об этом сообщил журналистам президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Велогонка «Пять колец Москвы» состоит из пролога и четырех этапов. В соревнованиях принимают участие 137 профессиональных велогонщиков из восьми стран. Соревнования завершатся в воскресенье групповой гонкой на 122,4 км, которая пройдет на олимпийской велотрассе в Крылатском.
"Пять колец Москвы — это единственная международная велосипедная гонка, которая проводится на территории России, — заметил Екимов. — Сейчас нам очень важно сделать этот продукт качественным. Эта гонка необходима для России. Тем более, в такой сложной геополитической ситуации, в которой находится сейчас наша страна".
"Гонка необходима нам для поддержания партнерских взаимоотношений с международной федерацией. Даже исходя из того, сколько журналистов здесь аккредитовано, можно сказать, что эти соревнования поднимаются. Я думаю, не за горами будет то время, когда мы в Москве проведем велогонку более высокого уровня", — заключил глава ФВСР.
В этом году в гонке принимает участие более семи иностранных команд. «Я думаю, борьба будет идти до последнего», — добавил Екимов.
Победитель многодневки получит €2695. «Пять колец Москвы» проходят под эгидой Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы и ФВСР.
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