Велогонка «Пять колец Москвы» важна для России в сложной геополитической ситуации

МОСКВА, 2 мая. / ТАСС /. Международная многодневная велогонка на шоссе «Пять колец Москвы», стартовавшая 2 мая в районе столичного гребного канала «Крылатское», очень важна для России, которая сейчас находится в сложной геополитической ситуации. Об этом сообщил журналистам президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Велогонка «Пять колец Москвы» состоит из пролога и четырех этапов. В соревнованиях принимают участие 137 профессиональных велогонщиков из восьми стран. Соревнования завершатся в воскресенье групповой гонкой на 122,4 км, которая пройдет на олимпийской велотрассе в Крылатском.

"Пять колец Москвы — это единственная международная велосипедная гонка, которая проводится на территории России, — заметил Екимов. — Сейчас нам очень важно сделать этот продукт качественным. Эта гонка необходима для России. Тем более, в такой сложной геополитической ситуации, в которой находится сейчас наша страна".

"Гонка необходима нам для поддержания партнерских взаимоотношений с международной федерацией. Даже исходя из того, сколько журналистов здесь аккредитовано, можно сказать, что эти соревнования поднимаются. Я думаю, не за горами будет то время, когда мы в Москве проведем велогонку более высокого уровня", — заключил глава ФВСР.

В этом году в гонке принимает участие более семи иностранных команд. «Я думаю, борьба будет идти до последнего», — добавил Екимов.