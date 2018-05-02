Агент Икарди провел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, его агент, Мино Райола, встретился с представителями "Манчестер Юнайтед" и обсудил условия личного контракта.

Мауро Икарди: Спокойно воспринимаю интерес «Челси» и "Реала"

Отмечается, что «красным дьяволам» предстоит выиграть борьбу за аргентинского футболиста у мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен», который готов заплатить за его переход 110 млн евро.

Ранее Икарди подтвердил информацию об интересе «МЮ», а также «Челси» и других клубов.

В нынешенм сезоне 25-летний нападающий провел «Интер» 33 матча, забил 27 голов и отдал 1 голевую передачу.