Агент Икарди провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» 

По информации источника, его агент, Мино Райола, встретился с представителями "Манчестер Юнайтед" и обсудил условия личного контракта.
Мауро Икарди: Спокойно воспринимаю интерес «Челси» и "Реала"
Отмечается, что «красным дьяволам» предстоит выиграть борьбу за аргентинского футболиста у мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен», который готов заплатить за его переход 110 млн евро.
Ранее Икарди подтвердил информацию об интересе «МЮ», а также «Челси» и других клубов.
В нынешенм сезоне 25-летний нападающий провел «Интер» 33 матча, забил 27 голов и отдал 1 голевую передачу.