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Натан Чен будет учиться в Йельском университете
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Натан Чен будет учиться в Йельском университете 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американский фигурист Натан Чен принял решение пройти обучение в Йельском университете, инфоормирует AP. Он поступил туда в начале апреля, однако взял время на размышление об учебе. Теперь бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях планирует переехать в Коннектикут и совмещать тренировки и учебу.
​Напомним, Йельский университет входит в «Лигу плюща» (сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов). Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «Большую тройку»
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