Натан Чен будет учиться в Йельском университете 

Американский фигурист Натан Чен принял решение пройти обучение в Йельском университете, инфоормирует AP. Он поступил туда в начале апреля, однако взял время на размышление об учебе. Теперь бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях планирует переехать в Коннектикут и совмещать тренировки и учебу.
Напомним, Йельский университет входит в «Лигу плюща» (сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов). Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «Большую тройку»