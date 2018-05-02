Форвард сборной Коста-Рики Уренья рискует пропустить чемпионат мира–2018

Нападающий «Лос-Анджелес» Маркос Уренья получил травму во время матча 8-го тура MLS с «Сиэтл Саундерс», сообщает официальный сайт американского клуба.

В одном из эпизодов Уренья столкнулся с футболистом «Сиэтла» и получил перелом костей лица. 4 мая костариканцу предстоит операция, после чего начнётся восстановление, которое займёт около месяца. Таким образом, при худшем стечении обстоятельств игрок рискует пропустить чемпионат мира–2018, который пройдёт в России летом.

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Коста-Рики предстоит встретиться с Бразилией, Сербией и Швейцарией.