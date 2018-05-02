Байи, переставший попадать в состав «МЮ», пропустил церемонию вручения наград в клубе

Защитник « Манчестер Юнайтед » Эрик Байи не присутствовал на ежегодной церемонии вручения индивидуальных наград лучшим игрокам клуба. Точная причина пропуска ивуарийцем торжественного вечера неизвестна, однако Mirror предполагает, что ухудшившиеся отношения игрока с главным тренером команды Жозе Моуринью могли повлиять на это.

По информации издания, Байи всерьез обеспокоен своим будущим в команде после того, как Моуринью перестал ставить его в состав, а перед матчем 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1) и вовсе не включил футболиста в заявку, хотя тот не травмирован. Сообщается, что Байи очень недоволен сложившейся ситуацией, а для остальных игроков «МЮ» такое отношение Моуринью к защитнику стало шоком.

Отметим, что на вчерашней церемонии также отсутствовал и нападающий Ромелу Лукаку, однако отсутствие бельгийца можно объяснить травмой, полученной им в матче чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1).