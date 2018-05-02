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Байи, переставший попадать в состав «МЮ», пропустил церемонию вручения наград в клубе
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Байи, переставший попадать в состав «МЮ», пропустил церемонию вручения наград в клубе 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не присутствовал на ежегодной церемонии вручения индивидуальных наград лучшим игрокам клуба. Точная причина пропуска ивуарийцем торжественного вечера неизвестна, однако Mirror предполагает, что ухудшившиеся отношения игрока с главным тренером команды Жозе Моуринью могли повлиять на это.
По информации издания, Байи всерьез обеспокоен своим будущим в команде после того, как Моуринью перестал ставить его в состав, а перед матчем 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1) и вовсе не включил футболиста в заявку, хотя тот не травмирован. Сообщается, что Байи очень недоволен сложившейся ситуацией, а для остальных игроков «МЮ» такое отношение Моуринью к защитнику стало шоком.
Отметим, что на вчерашней церемонии также отсутствовал и нападающий Ромелу Лукаку, однако отсутствие бельгийца можно объяснить травмой, полученной им в матче чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1).
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