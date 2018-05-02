Сын Симеоне хочет остаться в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне , сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, отметил, что хочет остаться в своей нынешней команде. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Вильярреала», «Севильи» и «Валенсии».

— Мне очень хорошо в «Фиорентине», я должен думать о том, чтобы остаться здесь, — приводит Football Italia слова Джованни Симеоне. — Я нахожусь здесь год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в «Фиорентине». Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину» из «Дженоа» перед началом нынешнего сезона. В нынешнем чемпионате Италии он провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.