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Сын Симеоне хочет остаться в «Фиорентине»
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Сын Симеоне хочет остаться в «Фиорентине» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, отметил, что хочет остаться в своей нынешней команде. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Вильярреала», «Севильи» и «Валенсии».
— Мне очень хорошо в «Фиорентине», я должен думать о том, чтобы остаться здесь, — приводит Football Italia слова Джованни Симеоне. — Я нахожусь здесь год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в «Фиорентине». Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину» из «Дженоа» перед началом нынешнего сезона. В нынешнем чемпионате Италии он провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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