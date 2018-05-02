Хоукинс стал первым полуфиналистом чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стал известен первый участник полуфинала. Англичанин Барри Хоукинс одержал победу над представителем Китая Дином Цзюньхуэем со счётом 13:5.

За выход в финал Хоукинс поспорит с победителем противостояния валлийца Марка Уильямса и англичанина Али Картера. После восьми фреймов в этом матче счёт ничейный — 4:4.