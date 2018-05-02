Драчев предложил рассмотреть Бьорндалена тренером для сборной России

Кандидат на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о возможном приглашении на пост тренера сборной России норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Восьмикратный олимпийский чемпион 3 апреля 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры.

«Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся. Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьез не подумать над этим вопросом? Тут, конечно, несколько серьезных моментов. Во-первых, интересно ли ему это и готов ли он согласиться на такое предложение? Во-вторых, финансовый вопрос. Он же не будет работать за ту зарплату, что получают наши специалисты.

В любом случае, приглашение такого легендарного спортсмена самым положительным образом сработало бы на имидж российского биатлона в современных реалиях. Даже лучше было бы рассматривать его как просто тренера. В мужской, женской, молодежной сборной — неважно. Главное, чтобы он бы в команде и участвовал в работе. Он на личном примере мог бы показать спортсменам, как и что нужно делать. На самом деле, мысль о приглашении Бьорндалена очень интересная», — приводит слова Драчева.