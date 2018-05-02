Ещё
Драчев предложил рассмотреть Бьорндалена тренером для сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Драчев предложил рассмотреть Бьорндалена тренером для сборной России 

SPORT24.ru 56 минут назад
Кандидат на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о возможном приглашении на пост тренера сборной России норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Восьмикратный олимпийский чемпион 3 апреля 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры.
«Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся. Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьез не подумать над этим вопросом? Тут, конечно, несколько серьезных моментов. Во-первых, интересно ли ему это и готов ли он согласиться на такое предложение? Во-вторых, финансовый вопрос. Он же не будет работать за ту зарплату, что получают наши специалисты.
В любом случае, приглашение такого легендарного спортсмена самым положительным образом сработало бы на имидж российского биатлона в современных реалиях. Даже лучше было бы рассматривать его как просто тренера. В мужской, женской, молодежной сборной — неважно. Главное, чтобы он бы в команде и участвовал в работе. Он на личном примере мог бы показать спортсменам, как и что нужно делать. На самом деле, мысль о приглашении Бьорндалена очень интересная», — приводит слова Драчева.
SPORT24.ru: последние новости
Перед матчем «Рома» - «Ливерпуль» на фанатов англичан напали с арматурой Астон-Риз получил сотрясение и перелом челюсти в матче с «Вашингтоном» Ульрайх извинился за ошибку в полуфинале Лиги чемпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского
Жуков принял важное решение12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
«Вы прекрасно знаете, что „Бавария“ заслужила победу»
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение