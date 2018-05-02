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«Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой
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«Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой 

LiveSport.Ru 51 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководство лондонского «Арсенала» ведет поиски нового главного тренера для команды, информирует The Telegraph.
По данным издания, в приоритете у «канониров» молодой перспективный специалист с невысокими требованиями по зарплате.
Одним из них считается нынешний помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета.
Также рассматриваются кандидатуры Патрика Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардима («Монако»), Паулу Фонсеки («Шахтер») и Юлиана Нагельсманна («Хоффенхайм»).
Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем
Напомним, что Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона.
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