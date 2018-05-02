«Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой

Руководство лондонского «Арсенала» ведет поиски нового главного тренера для команды, информирует The Telegraph

По данным издания, в приоритете у «канониров» молодой перспективный специалист с невысокими требованиями по зарплате.

Одним из них считается нынешний помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета.

Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем

Напомним, что Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона.