Полузащитник «Тулузы» Градель подозревает одноклубников в краже часов

У полузащитника «Тулузы» Макса Граделя украли часы. Часы Rolex, стоимостью в несколько тысяч евро, пропали из клубной раздевалки в середине апреля, сообщает La Dépêche du Midi.

При этом источник, близкий к 30-летнему ивуарийцу, утверждает, что игрок уверен в том, что часы у него украл один из одноклубников. Градель уже обратился в полицию за помощью.

Тем временем, «Тулуза» ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1. За три тура до конца чемпионата команда на два очка опережает зону переходных матчей. Сам Градель выступает за «Тулузу» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Борнмуту».