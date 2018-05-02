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Полузащитник «Тулузы» Градель подозревает одноклубников в краже часов
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Полузащитник «Тулузы» Градель подозревает одноклубников в краже часов 

SPORT24.ru 48 минут назад
У полузащитника «Тулузы» Макса Граделя украли часы. Часы Rolex, стоимостью в несколько тысяч евро, пропали из клубной раздевалки в середине апреля, сообщает La Dépêche du Midi.
При этом источник, близкий к 30-летнему ивуарийцу, утверждает, что игрок уверен в том, что часы у него украл один из одноклубников. Градель уже обратился в полицию за помощью.
Тем временем, «Тулуза» ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1. За три тура до конца чемпионата команда на два очка опережает зону переходных матчей. Сам Градель выступает за «Тулузу» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Борнмуту».
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