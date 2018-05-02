«Лада» не полностью погасила долги перед тренерским штабом

Хоккейный клуб «Лада» не полностью погасил долги перед тренерским штабом, информирует «Р-Спорт».

В минувшем сезоне в тренерский штаб тольяттинского клуба входили: Артис Аболс, Ильнур Гизатуллин, Игорь Уланов , Сакари Линдфорс и Вилнис Клуцис.

«Клуб не закрыл долги перед тренерами, которые работали с тольяттинским клубом в сезоне-2016/17.

Речь идет не о зарплате, а о бонусных выплатах. Хоккеисты свои премиальные деньги получили, а вот тренерский штаб — нет», — сказал источник.

Совет директоров КХЛ по итогам сезона 2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги.