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«Лада» не полностью погасила долги перед тренерским штабом
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«Лада» не полностью погасила долги перед тренерским штабом 

LiveSport.Ru 35 минут назад
Хоккейный клуб «Лада» не полностью погасил долги перед тренерским штабом, информирует «Р-Спорт».
В минувшем сезоне в тренерский штаб тольяттинского клуба входили: Артис Аболс, Ильнур Гизатуллин, Игорь Уланов, Сакари Линдфорс и Вилнис Клуцис.
«Клуб не закрыл долги перед тренерами, которые работали с тольяттинским клубом в сезоне-2016/17.
Речь идет не о зарплате, а о бонусных выплатах. Хоккеисты свои премиальные деньги получили, а вот тренерский штаб — нет», — сказал источник.
Совет директоров КХЛ по итогам сезона 2017/18 исключил «Ладу» из состава участников лиги.
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